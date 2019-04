Stand: 18.04.2019 08:42 Uhr

"Son Of A Preacher Man" im NDR Info Popkocher

"Dusty in Memphis" hieß das 1980er-Album von Dusty Springfield. Wie der Name schon sagt, wurde es in Memphis aufgenommen. Produziert haben es Jerry Wexler und Tom Dowd, eingespielt die Größen der Soul-Studio-Szene von Memphis.

"Son Of A Preacher Man" war eigentlich für Aretha Franklin komponiert, passte dann aber doch nicht zu ihrem Image. Dusty Springfield hatte damit im Jahr 1969 ihren größten Hit.

Popkocher: "Son Of A Preacher Man" NDR Info - Nachtclub Popkocher - 18.04.2019 23:05 Uhr Autor/in: Steeger, Goetz Die Zutaten des Soul-Klassikers "Son Of A Preacher Man" mundgerecht zubereitet anlässlich des 80. Geburtstags der schon 1999 verstorbenen Soul-Pop-Ikone Dusty Springfield.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 18.04.2019 | 23:05 Uhr