Stand: 29.04.2019 15:08 Uhr

Big Thief lässt sich auf Unbekanntes ein u.f.o.f. von Big Thief Vorgestellt von Ruben Jonas Schnell, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Adrianne Lenker ist Sängerin und Texterin der New Yorker Band Big Thief. Auf dem neuen Album ihrer Gruppe beschäftigt sich die 27-Jährige mit dem Unbekannten: "In all meinen Stücken geht es darum, sich auf Unbekanntes einzulassen", sagt Lenker. "Veränderung ist ein Teil des Lebens, auf den ich mich gerne einlasse, anstatt vergeblich an Beständigkeit zu glauben."

Auf das "Unbekannte" bezieht sich auch der Titel des neuen, dritten Albums von Big Thief, wobei das finale "F" nahelegen soll, dass das unbekannte Flugobjekt ein freundliches ist. Das letzte "F" steht für "Freund". Im Titelsong geht es um die Begegnung mit einem Außerirdischen, von dem sich die Erzählerin erhofft, mitgenommen und von der Erde gerettet zu werden.

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche fünf Exemplare des Albums der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ndr.de/datenschutz.

Nicht neu, aber ungewöhnlich intensiv

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Contact" & "Century"

Dienstag: "u.f.o.f." & "Betsy"

Mittwoch: "Cattails"

Donnerstag: "Strange"

Freitag: "Open Desert"

(Änderungen vorbehalten)

Die Musik von Big Thief klingt nicht nach dem Weltraum, sondern ganz bodenständig. Big Thief machen Rockmusik, mit akustischen und elektrischen Gitarren. Die zwölf neuen Songs wurden in den Bear Creek Studios aufgenommen, eine umgebaute Scheune auf dem Land bei Seattle, knapp 3.000 Meilen westlich der Heimat der vier Musiker in Brooklyn.

Big Thief haben das Album komplett live eingespielt. Einige Song-Ideen sind sogar erst unmittelbar vor den Aufnahmen entstanden. Und diese Unmittelbarkeit ist der Musik anzuhören. Big Thief sind keine Erneuerer. Die Struktur ihrer Songs ist vertraut. Aber vor allem der zarte, intensive Gesang von Adrianne Lenker sorgt für ungewöhnliche Intensität.

Big Thief auf Tour

Am 3. Juni geben Big Thief in diesem Jahr ihr einziges Konzert in Deutschland - im Lido in Berlin.

Archiv Soak besingt Derry mit großer Weisheit Vier Jahre nach ihrem gefeierten Debüt-Werk singt Soak auf dem Nachfolger über ihre Heimatstadt Derry. Der NDR Info Nachtclub stellt "Grim Town" als Album der Woche vor. mehr Glen Hansards Risiko wurde belohnt Der irische Sänger Glen Hansard hat bei der jüngsten Studio-Session viel improvisiert. Das hat sich gelohnt: Der NDR Info Nachtclub stellt "This Wild Willing" als Album der Woche vor. mehr Americana-Fantasie trägt Sital-Singh-Album Das neue Werk des Singer-Songwriters Luke Sital-Singh hat eine "positive Stimmung, ohne zu kitschig zu sein". Für den NDR Info Nachtclub ist "A Golden State" das Album der Woche. mehr

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

u.f.o.f. Genre: Rock Label: 4AD Veröffentlichungsdatum: 03.05.2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 29.04.2019 | 23:05 Uhr