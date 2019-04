Stand: 01.04.2019 16:47 Uhr

Weyes Bloods neues Album ist etwas Besonderes Titanic Rising von Weyes Blood Vorgestellt von Henning Cordes, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Von wegen "Titanic Rising": Weyes Blood ist abgetaucht. Der Unterwasser-Fotograf Brett Stanley hat dafür ein Schlafzimmer versenkt und sie darin für das Albumcover abgelichtet. In einer Welt aus Photoshop ist das schon außergewöhnlich viel Mühe. Glücklicherweise hält auch die Musik der Platte das Versprechen des Covers ein: Hier wollte jemand etwas Besonderes schaffen.

Aber mit wem haben wir es zu tun? Natalie Mering, 30 Jahre alt, Amerikanerin. Künstlername: Weyes Blood. Spricht sich: Wise Blood. "Titanic Rising" ist schon Merings viertes Album, aber das erste für das etablierte Label Sub Pop Records.

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "A Lot's Gonna Change"

Dienstag: "Everyday"

Mittwoch: "Movies"

Donnerstag: "Something To Believe"

Freitag: "Andromeda"

(Änderungen vorbehalten)

Mord und Totschlag - was bedeutet das?

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche fünf Exemplare des Albums der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ndr.de/datenschutz.

Ihr Thema Nummer eins ist die Liebe. Weyes Blood zielt unter anderem auf Vorstellungen von Romantik, wie sie große Hollywoodfilme formen, James Camerons Magnum-Opus "Titanic" zum Beispiel.

"Titanic Rising" bietet Momente, in denen es wie der Soundtrack zu einem dieser gefühlsgroßen Filme wirkt: emotional dick aufgetragen. Der Geist ist aber ein etwas anderer, zum Beispiel beim Stück "Everyday". Dort geht es um die alte Suche nach Liebe, aber mit ihren gegenwärtigen Fallstricken, wie den Dating-Apps. Im Musikvideo dazu lässt Weyes Blood zahlreiche Protagonisten blutig ermorden. Was will sie uns damit nur sagen?

Wenn schon Apokalypse, dann richtig

Dem Magazin "Noisey" hat Mering mal gesagt: "Alle meine Träume umfassen die Apokalypse." Als Künstlerin in Zeiten des Internets lebe sie in einer Dystopie. Immer sei das Geld knapp und ihr Dasein folglich nicht besonders komfortabel: "It's the truth. It's honesty."

Ihre dystopischen Gedanken packt sie in spährischen Bombast-Pop bis zu zahmeren Folkstücken. Der Folk ist so was wie der rote Faden bei Weyes Blood, auch ein bisschen Hassliebe. Auf "Titanic Rising" fügt er sich aber so geschmeidig an den Pomp aus Synths, dass er manchmal kaum auffällt. Am Ende ist Weyes Blood ein tolles Album gelungen, eine Einheit, die ganz gehört gehört, nicht zerstückelt durch irgendwelche Playlisten. Wenn schon Apokalypse, dann richtig.

Archiv Nilüfer Yanyas Debüt-Album kann alles sein Die Londoner Musikerin Nilüfer Yanya hat ein Debüt-Album vorgelegt, mit dem sie polarisiert. Der NDR Info Nachtclub stellt "Miss Universe" als Album der Woche vor. mehr Zerbrechliche Melancholie von American Football Mit heller, weicher Stimme singt Mike Kinsella die schwermütigen Indierock-Songs von American Football. Der NDR Info Nachtclub verlost "American Football (LP3)" als Album der Woche vor. mehr Helado Negros impressionistisches Klang-Gemälde Helado Negro alias Roberto Carlos Lange singt zurückgenommen über die Suche nach Identität. Der NDR Info Nachtclub stellt "This Is How You Smile" als Album der Woche vor. mehr

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Titanic Rising Genre: Alternative Rock Label: Sub Pop Records Veröffentlichungsdatum: 05. April 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 01.04.2019 | 23:05 Uhr