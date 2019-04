Stand: 23.04.2019 12:51 Uhr

Soak besingt Derry mit großer Weisheit Grim Town von Soak Vorgestellt von Ralf Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

"Grim Town" - das ist der Slang ihrer Freunde, sagt Soak. Es meint: alles richtig übel. Die optimistische Alternative wäre "Happyville". Aber die passt nicht so gut. Also "Grim Town" - eine Stadt und ein Zustand. Die Stadt ist das nordirische Derry, wo Bridie Monds-Watson aufgewachsen ist. Dort gibt es die höchste Selbstmordrate im Vereinten Königreich, aber Derry ist für sie auch der Ort einer recht behüteten Jugend.

Ihre Eltern sind Psychiater und Sozialarbeiter - aufgewachsen ist sie zwischen Friedensdemos, dem Feminismus ihrer Mutter, dem Autismus ihres Bruders, zwischen Alben von Pink Floyd und Led Zeppelin. Und ohne großes Aufhebens um die Tatsache, dass Bridie Monds-Watson mit 14 ihr Coming Out hatte.

Da hatte sie schon erste Songs geschrieben, die schließlich auf ihrem Debüt "Before We Forgot How To Dream" landeten, das 2015 erschien - und für Furore sorgten: Noch nie wurde so eine junge Künstlerin für den Mercury Award nominiert. "Before We Forgot How To Dream" landete auf vielen Jahresbestenlisten, die BBC setzte Soak auch noch auf ihre einflussreiche "Sound of"-Liste.

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche vier Exemplare des Albums der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ndr.de/datenschutz.

Mittlerweile öfter in Manchester als in Derry

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Dienstag: ""Scrapyard" & "Maybe"

Mittwoch: "Get Set Go Kid" & "Life Trainee"

Donnerstag: "I Was Blue, Technicolor Too" & "Crying Your Eyes Out"

Freitag: "Everybody Loves You"

(Änderungen vorbehalten)

Vier Jahre sind seitdem vergangen, die Sängerin lebt mittlerweile öfter in Manchester als in Derry. Doch diese Stadt und diese Menschen stecken ihr in den Knochen: In "Knock Me Off My Feet" singt sie: "I've always done the best I can/To get out of my neighborhood/Growing up I spilled my blood/But you're still my home/You stay within my bones."

Die Pubs, die Partys, die Abgeschnittenheit. Wenn die Welt endet an jedem Punkt, den man nicht für magere fünf Pfund im Taxi erreichen kann.

"Tanzbar, poppig - und Gitarren wie bei The Cure"

Für "Grim Town" hat Bridie Monds-Watson nun mit Ant Whiting (MIA, Rizzle Kicks) einen Profi als Produzenten ins Studio geholt - was dem Sound gut bekommt. Der ist immer noch "Soul and Folk" (aus diesen beiden Eckpunkten hat Monds-Watson sich ihr Pseudonym Soak zusammengebaut), aber er klingt opulenter - oft voller Wehmut, manchmal überschwänglich, dann verletzlich - und immer auch nach Derry.

So atmet dieses "Knock Me Off My Feet" das Klima dieser Jugendpartys: "Tanzbar, poppig und Gitarren wie bei The Cure", so die heute 22-jährige Soak. Mit einer großen Weisheit arbeitet sie in 15 Songs die "Grim Town" in ihrem Kopf ab. Und manchmal ist da eben auch "Happyville".

Archiv Glen Hansards Risiko wurde belohnt Der irische Sänger Glen Hansard hat bei der jüngsten Studio-Session viel improvisiert. Das hat sich gelohnt: Der NDR Info Nachtclub stellt "This Wild Willing" als Album der Woche vor. mehr Americana-Fantasie trägt Sital-Singh-Album Das neue Werk des Singer-Songwriters Luke Sital-Singh hat eine "positive Stimmung, ohne zu kitschig zu sein". Für den NDR Info Nachtclub ist "A Golden State" das Album der Woche. mehr Weyes Blood: Apokalypse, aber richtig Die Künstlerin Weyes Blood setzt auf ihrem vierten Studio-Longplayer voll aufs Thema Liebe. Der NDR Info Nachtclub stellt "Titanic Rising" als Album der Woche vor. mehr

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Grim Town Genre: Pop Label: Rough Trade/Beggars Group/Indigo

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 23.04.2019 | 23:05 Uhr