Hayden Thorpe - der auferstandene Wahrsager Diviner von Hayden Thorpe Vorgestellt von Matias Boem, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Hayden Thorpe war Gründungsmitglied, Songschreiber, Sänger und Gitarrist der Wild Beasts. Die galten immer als Kritiker-Lieblinge, doch der ersehnte kommerzielle Erfolg wollte sich über 16 gemeinsame Jahre nicht wirklich einstellen. So lösten sie sich 2017 auf - und Hayden musste sich und sein gesamtes Leben neu sortieren: "Ich habe mit mir selbst Schluss gemacht", erzählt er. "'Diviner' ist also ein Trennungsalbum, aber nicht über eine Beziehung. Es ist eine Trennung von einem vergangenen Selbst. Es ist eine Trennung von der alten Idee von dir selbst - und damit von jeder Beziehung jeglicher Art, die du je hattest."

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Diviner"

Dienstag: "Straight Lines"

Mittwoch: "Stop Motion"

Donnerstag: "In My Name"

Freitag: "Anywhen"

(Änderungen vorbehalten)

Das beruhigende Klavier

Den Titelsong zu seinem Solo-Debüt schrieb er an seinem Geburtstag in Los Angeles. Er war dem bitteren Lake-District-Winter entflohen, wo gerade mit der Auflösung der Wild Beasts sein bisheriger Lebensinhalt zu Grabe getragen worden war, und genoss den ewigen blauen Himmel Kaliforniens. "Ich musste den Winter aussetzen, die Kräfte des Verfalls und die Kräfte der Veränderung", sagt er. "'Diviner' wurde die Wünschelrute für das, was als Nächstes kommen sollte."

Nach seiner Rückkehr nach London wandte sich Thorpe zunächst seinem Klavier zu. "In der Schneekugel der damaligen Zeit war das Klavier das erdgebundenste Objekt in meinem Haus", sagt er. "Es wurde zu einem Totem. Seine Vorhersehbarkeit, diese festgelegte Folge von Noten, diese Ausrichtung der Mechanik war beruhigend. Es war eine Mine, aus der ich schürfen konnte. Die Frage: "Was kannst du mit dieser Notenfolge machen?" zog mich nach und nach wieder in das Geheimnis des Songwritings hinein."

"Er bricht dir das Herz mit einem Akkord"

Hayden entschied sich, fast vollständig mit der Klangwelt der Beasts zu brechen, keinen Computer zu benutzen, sich ganz auf seine Stimme und das Klavier zurückzuziehen. Dann begann er mit Leo Abrahams zu arbeiten, der das Album produzierte und zu einer weiteren Wünschelrute wurde. "Er bricht dir das Herz mit einem Akkord", sagt Thorpe. Bewiesen hatte Leo das bereits mit Arbeiten für zum Beispiel Imogen Heap, Jarvis Cocker, Paul Simon, Regina Spektor, die Editors und Ghostpoet. Seine Produktion ist zurückhaltend elegant, sie verwebt Haydens zerbrechliches Falsett und sein lyrisches Piano mit Ambient-Gitarren, dezenten Basslinien und zarten Synth-Flächen.

Schwebte über Haydens Songwriting stets der Geist Kate Bushs, so besuchte während der Produktion öfter der Geist von Jon Hopkins das Studio. "Diviner ist", so schrieb der "Guardian" berührt nach einem Treffen mit Hayden, "eine zarte, mystische Aufzeichnung über das Zusammensetzen einer zersplitterten Identität nach einer Periode des Tumults".

Nun bleibt abzuwarten, ob der aus den Trümmern auferstandene "Wahrsager" vom Publikum besser verstanden wird, als zuvor die "Wilden Bestien".

Diviner Genre: Singer-Songwriter Label: Domino Records (Goodtogo) Veröffentlichungsdatum: 17.05.2019

