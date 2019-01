Stand: 28.01.2019 14:00 Uhr

Ein fröhliches Album über den Trump-Irrsinn The Capitalist Blues von Leyla McCalla

Vorgestellt von Ralph Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Okay, muss man zugeben: Da sind schon ein paar Widersprüche im Kern von "The Capitalist Blues": Wie macht man ein Album über das Elend des Lebens im Raffzahn-Zeitalter und klingt dabei so fröhlich wie Leyla McCalla? Oder wie spielt man Roots Music auf der Suche nach afroamerikanischen Wurzeln und begleitet sich dabei gern mal auf dem Cello? Das Zentrum aller Widersprüche und zugleich seine Auflösung liegt für die Songwriterin in ihrer Heimatstadt New Orleans. Alles am "Capitalist Blues" atmet die Atmosphäre dieser Stadt und ihrer unendlich alten und unendlich verwickelten Traditionen.

Passend zum Trump-Irrsinn

Und zugleich die Abgründe des tagesaktuellen Amerika. Denn dieser kapitalistische Blues ist die natürliche Schlussfolgerung aus dem egozentrischen, egoistischen Trump-Irrsinn unseres Alltags. In dem sich ein paar Oligarchen und Bankster in grenzenloser Gier die Taschen füllen, während immer größere Teile der Menschen kaum noch über die Runden kommen: "Ihr sagt immer, ich muss auf der Leiter nach oben klettern", so singt McCalla im Titelsong. "Aber umso höher ich klettere, umso weiter entfernen sich meine Ziele". Es ist ein Baden in "einem Ozean voller Haie". "Ich habe dieses Album geschrieben, nachdem Trump an die Macht kam", so Leyla McCalla. Und, ist nun mal so, Geld regiert: "Money is King" heißt einer der schönsten Songs auf "The Capitalist Blues" - gleich noch so ein Widerspruch.

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Me and My Baby"

Dienstag: "Capitalist Blues"

Mittwoch: "Heavy as Lead"

Donnerstag: "Money is King"

Freitag: "Aleppo"

(Änderungen vorbehalten)

Gitarren die heulen, weil die Menschen kaum noch Tränen haben

Und die gute Laune? Die kommt aus dem Widerstand: Erst wer klein beigibt, hat wirklich verloren. Leyla McCalla fasst diese Erkenntnis in Lied nach Lied, fragt etwa in "Heavy as Lead", warum wir in immer neue Waffensysteme investieren statt in unsere Infrastruktur. Und der Blues? Kommt erst, wenn Du resignierst. So richtig wütend wird die US-Sängerin deshalb nur einmal: In "Aleppo" besingt sie triste Trümmer, sieht die Live-Streams der jungen Menschen aus tristen Trümmern, während die Bomben fallen. Bomben, mit denen der Westen dann Frieden stiftet. Es ist ein Bild der Verwüstung, zu dem Gitarren heulen, weil die Menschen kaum noch Tränen haben.

Ein vielseitiger Klang

Leyla McCalla bedient sich dabei des ganzen großen Instrumentariums US-amerikanischer Spurensuche: Der Folk ist einer ihrer wichtigsten Quellen, seine Barden sind ihre Inspiration. Doch die Tochter von Einwanderern aus Haiti hat auch Jahre in Afrika verbracht und macht sich jetzt einen Reim auf allerlei Spielarten: Zydeco, Cajun finden ihren Platz, haitianische Sounds und auch der politisch bewusste Soul eines Sam Cooke.

"Ich protestiere gern"

"The Capitalist Blues" ist das dritte Album der Sängerin, die mal bei den Grammy-prämierten Roots-Folkern Carolina Chocolate Drops an der Seite von Rhiannon Giddens spielte. Giddens war jetzt auch bei den Sessions zu Gast, spielte im Titelsong mit. Aber sind das jetzt wirklich neue Protestsongs? Nicht zwingend, sagt die Sängerin: "Klar, wenn Ihr das so nennen wollt – ich protestiere gern." Aber lieber ist sie Teil einer Suche nach Lösungen, will einen Dialog führen über fundamentale soziale Fragen. "Ich habe den kapitalistischen Blues", so singt McCalla. "Und wenn ich erst alles gegeben habe, kann ich auch nichts mehr verlieren."

The Capitalist Blues Genre: Blues Label: Jazz Villa Veröffentlichungsdatum: 25. Januar 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 28.01.2019 | 23:05 Uhr