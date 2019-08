Stand: 12.08.2019 14:08 Uhr

Songs von Hanne Hukkelberg sind Rätsel zum Hören: Zwar drückt die Norwegerin auch auf Klaviertasten und manchmal scheint ein echtes Schlagzeug für den Rhythmus zu sorgen, doch unten drunter liegt ein Teppich aus Geklöppel und Gedöngel ungeklärter Herkunft. Hukkelberg ist schon seit ihrem Debüt von 2004 dafür bekannt, unzählige Alltagsgeräusche in ihre Stücke einzubauen. Auch auf ihrem neuen Album Birthmark hält sie das durch. Beispiel: Im Titel "Crazy" pingt ein Sound in den Refrain, der sich stark nach Schreibmaschine anhört. Da bekommt das Wort Songwriting eine ganz neue Dimension.

12.10. Essen - Peng Festival

13.10. Hamburg - Turmzimmer

14.10. Berlin - Monarch

16.10. Frankfurt - Mousonturm Lokal

17.10. Hannover - Feinkost Lampe

Annäherung an den Glauben des christlichen Elternhauses

Wenn Hanne Hukkelberg aus ihren rund 15 Jahren auf der Bühne etwas gelernt hat, dann das: "Du kannst nicht immer das Gleiche machen. Sonst wirst du müde." Das gilt nicht nur für ihre Musik; sie will sich auch selbst hinterfragen, offen sein für andere Ideen. Im Song "Faith" nähert sich Hukkelberg dem Glauben ihres christlichen Elternhauses an. Als sie jünger war, hat sie die Welt der Religion vollends abgelehnt, inzwischen scheint sie in dieser Hinsicht milder geworden zu sein: Sie habe Respekt für Glauben bekommen, allerdings nicht unbedingt im klassisch protestantischen Sinn. Es scheint ihr eher um etwas Erdung zu gehen, in dieser Welt etwas Eigenes zu haben. Sie drückt es so aus: "Ich glaube an die Musik."

Musik machen trotz Alltag mit Kindern

Und wie manch zerknirschter Christ mit seinem Glauben, hadert auch Hukkelberg mit ihrem Musikerdasein. Sie hat in diesen Tagen viel um die Ohren. Zwischen Aufnahmen, Panels, Promos und Touren, fordern Familie und Kinder ihre Plätze ein. Das bringt sie manchmal ins Grübeln, ob sie all das so weitermachen kann. "Aber ich will ein Vorbild für jüngere Künstlerinnen sein. Wenn die Kinder kriegen, können sie auf mich gucken und sehen: Sie hat zwei Kinder und sie ist 40, trotzdem schafft sie es, Popmusik zu machen."

Hanne Hukkelberg Genre: Jazz-, Elektrofolk-, Indierock- und Experimentalmusik Label: Hukkelberg Music Veröffentlichungsdatum: 16.08.2019

