Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Every Wave To Ever Rise" - feat. Elisabeth Powell

Dienstag: "Silhouettes"

Mittwoch: "Heir Appartment"

Donnerstag: "I Can't Feel You" feat. Rachel Goswell

Freitag: "Mine To Miss"

(Änderungen vorbehalten)