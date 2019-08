Stand: 18.08.2019 06:27 Uhr

SPD: Besser als das Hinterzimmer-Verfahren

Nachdem mit Olaf Scholz, Ralph Stegner und Boris Pistorius nun auch politische Schwergewichte der SPD ihren Willen erklärt haben, für den SPD-Parteivorsitz zu kandidieren, hat das Bewerbungsverfahren an Fahrt aufgenommen. Bis zum 1. September 2019 haben mögliche weitere Interessenten noch Zeit, sich zu melden. Nicht nur außerhalb der SPD, auch in der Partei gibt es Kritik an dem langwierigen Auswahlverfahren.

Ein Kommentar von Markus Feldenkirchen, politischer Autor im Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel"

Nichts ist ermüdender als all die Häme, die dieser Tage über die SPD ausgeschüttet wird. Als da wären: Haha, die brauchen ein halbes Jahr, um einen Vorsitzenden zu finden. Haha, viele komische Kandidaten, die bislang ihren Hut in den Ring geworfen haben. Haha, jetzt treten sogar Ralf Stegner und Gesine Schwan an, die Neuauflage von "Eine schrecklich nette Familie", wie der infantile CDU-Generalsekretär Paul Ziemiack twitterte.

Ich kann die Häme nicht mehr hören

Ich kann die ganze, nebenbei höchst unpolitische Häme nicht mehr hören. Das liegt zum einen am alten Grundsatz: Trete niemanden, der bereits am Boden liegt. Ja, die SPD ist am Boden, den Niedergang verfolgen wir seit Jahren in Echtzeit. Man mag zu ihren Inhalten stehen wie man will, aber es hat auch etwas Tragisches, wie eine solch alte, große und stolze Partei keinen Weg aus diesem Abwärtsstrudel findet.

Es liegt aber auch daran, dass die meisten, die dieser Tage mit Häme aufwarten, nicht verstanden haben, dass in diesem unkonventionellen Verfahren bei der Suche nach einer neuen Spitze die einzige Chance der Partei auf Rettung und Erholung liegt. Das bewährte Verfahren jedenfalls, sprich: die zwei, drei Mächtigsten machen untereinander aus, wer als jetzt mal dran ist, hat die Partei jedenfalls dahin geführt, wo sie heute steht.

Das kleinere Übel

Jede Abkehr von diesem Verfahren ist daher eine Chance, immerhin. Die kurze Phase der Anarchie, in der sich die Partei nun befindet, in der niemand sagen kann, wer denn gerade das Sagen hat, und über die sich dieser Tage so viele lustig machen, ist daher das kleinere Übel. Die SPD hat sich viel zu lange keine Auszeit gegönnt, keine Phase der Selbstvergewisserung, des inhaltlichen Nachtankens, die dringend nötig gewesen wäre. Längst kann kein Bürger mehr sagen, wofür die Sozialdemokratie im Kern noch steht.

Besser als das herkömmliche Hinterzimmer-Verfahren

Die Chance liegt nun also in der Andersartigkeit. Und man kann der Partei nur wünschen, dass am Ende dieses langen Vorsitzenden-Findungs-Prozesses auch Personen und Positionen gewählt werden, die tatsächlich anders sind. Sonst hätte man sich den ganzen Aufwand tatsächlich sparen und gleich irgendeinen Minister oder Vizekanzler nehmen können. Sollte am Ende dieses Prozesses zum Beispiel Olaf Scholz der Sieger sein, hätte er zumindest eine ganz andere Legitimation als mit dem herkömmlichen Hinterzimmer-Verfahren.

Frische statt Bräsigkeit

Andersartigkeit bedeutet in diesem Fall: Frische statt Bräsigkeit. Neue Ideen statt "Haben wir immer so gemacht", Aufbruchsgeist statt Resignation. Überzeugung statt Taktik, klare Positionen statt Politikerfloskeln, in denen der Kompromiss schon eingeschweißt ist.

In den vergangenen Jahren gab es bei allen Reden, Forderungen und Programmen der SPD-Führung ein unausgesprochenes Leitmotiv, das lautete: "Bloß keinem wehtun. Bitte nicht anecken. Bloß niemanden verprellen." Doch mit diesem Ansatz, für alle wählbar zu sein, wurde die SPD für immer weniger Menschen wählbar. Der Verzicht auf innere Überzeugungen, die mit Leidenschaft vorgetragen werden, machte sie nicht nur zu einer profillosen, sondern auch zu einer furchtbar langweiligen Partei.

Nicht nur die üblichen Verdächtigen

"Mit uns zieht die neue Zeit" singen die Genossen noch heute tapfer bei ihren Veranstaltungen. Die traurige Wahrheit aber ist: Mit der SPD zieht inzwischen niemand mehr. Die neue Zeit erst recht nicht. Die fühlt sich bei den Grünen heute um einiges wohler. Das jetzige Verfahren bietet zumindest die Möglichkeit, dass ein neuer Stil, neue Ideen, mehr Leidenschaft und auch ein klareres Profil gewählt werden. Weil nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Olaf Scholz die Chance bekommen, den künftigen Kurs und das künftige Antlitz der Partei zu prägen.

Raus aus der Großen Koalition!

Vielleicht entdeckt die SPD ja doch noch eine Überraschung in ihren mehr als 400.000 Mitglieder starken Reihen. Vielleicht entpuppt sich der ein oder andere, über den das öffentliche Urteil bereits gefällt ist, als bislang verkanntes Talent. Olaf Scholz wird das vermutlich nicht sein. Er ist der Vertreter des Establishments, ihn kennt man seit einer halben Ewigkeit, seine Art, die Positionen, auch den Willen, unbedingt in der Großen Koalition zu verharren.

Ich vermute: An der Spitze der Partei wird am Ende niemand stehen, der für den Verbleib in dieser Regierung wirbt. Die Mitglieder wissen nämlich: Will sich die SPD wirklich erneuern, muss sie schleunigst aus diesem lähmenden Konstrukt aussteigen, der mittlerweile dritten Großen Koalition unter Angela Merkel, die für die SPD zum Schrumpfungsprogramm wurde.

