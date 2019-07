Stand: 01.07.2019 17:00 Uhr

Kein Fingerzeig für den Bund

Der Bremer Regierungschef Carsten Sieling (SPD) tritt ab und will nicht mehr an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen. Das kündigte er am Montag in Bremen an, nachdem sich SPD, Grüne und Linke auf die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland geeinigt hatten. Ist eine solche Koalition auch auf Bundesebene denkbar?

Ein Kommentar von Dagmar Pepping, NDR Info Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Keine Frage: Die erste Koalition von SPD, Grünen und Linkspartei in einem westlichen Bundesland ist ein historisches Ereignis. Eines ist dieses Dreier-Bündnis aber nicht: ein Fingerzeig für Rot-Grün-Rot nach der nächsten Bundestagswahl. Der Stadtstaat ist mit rund 680.000 Einwohnern das mit Abstand kleinste Bundesland. Der rot-grün-rote Senat in Bremen ist für die Bundespolitik also genauso aussagekräftig wie eine Stadtregierung in Frankfurt am Main.

"Jamaika-Koalition" wäre eine Sensation gewesen

Außerdem schlug das Herz in Bremen immer schon ziemlich weit links. An der Weser wäre eine "Jamaika"-Koalition unter Führung der CDU eine Sensation gewesen, Rot-Grün-Rot ist es nicht.

Ein Traum der Linken

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag - Dietmar Bartsch - träumt schon lange von einem Mitte-Links-Bündnis im Bund. Die Linke habe überall, wo sie in Koalitionsverhandlungen war, Kompromissfähigkeit bewiesen, betont der Ober-Realo immer wieder. Der Vorpommer Bartsch weiß aber genau, dass dies vor allem auf die Landesverbände im Osten zutrifft. Die Genossen im Westen sind häufig viel dogmatischer als Bartsch, Gysi oder die aus Sachsen stammende Parteivorsitzende Kipping.

Links Link Bremens Bürgermeister Carsten Sieling hört auf Bremens bisheriger Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) wird dem neuen rot-grün-roten Senat nicht angehören. Er gab bekannt, nicht wieder als Bürgermeister zu kandidieren. Mehr bei radiobremen. extern

Sehr hohe Hürden auf Bundesebene

Dass sich der SPD-Dauerquälgeist Sahra Wagenknecht aus der 1. Reihe zurückzieht, dürfte bei vielen Sozialdemokraten und auch Grünen zwar für Erleichterung sorgen. Trotzdem bleiben sehr hohe Hürden für eine Koalition auf Bundesebene, insbesondere in der Außenpolitik. So lange sich die Linke dort nicht aus der Ecke der Fundamental-Opposition herausbewegt, ist mit dieser Partei kein Staat zu machen. Ich sage nur: keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und Auflösung der NATO. Das wissen auch diejenigen Grünen und SPD‘ler, die sich in Berlin immer mal wieder mit Linken-Realos treffen, um die Chancen für ein Dreier-Bündnis in der Ära nach Angela Merkel auszuloten.

Die Grünen haben mehrere Optionen

Apropos Grüne. Die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie ihre Partei vor dem nächsten Bundestagswahlkampf in Richtung von SPD und Linken steuerten. Baerbock und Habeck sind Realos, außerdem sitzen die Grünen in neun verschiedenen Landesregierungen. Dazu gehören auch "Jamaika" in Schleswig-Holstein und die beiden Koalitionen mit der CDU in Baden-Württemberg und Hessen, in Stuttgart sogar unter Führung der Grünen.

Auf Bundesebene bleibt Schwarz-Grün genauso eine Option wie "Jamaika" mit einer bekehrten FDP. Die Grünen müssen auf ihrem eigenständigen Kurs bleiben. Der sichert ihnen dauerhaft Erfolg und nicht ein Flirt mit der SPD und den Linken - zwei Parteien inmitten einer existenzgefährdenden Krise, mit miserablen Umfrage-Ergebnissen und einer ungeklärten Führungsfrage.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 28.06.2019 | 17:08 Uhr