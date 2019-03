Stand: 04.03.2019 13:57 Uhr

Investitionen der Bahn sind alternativlos

Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2018 zwar mehr Passagiere befördert und auch ihren Umsatz gesteigert, aber der Gewinn des Konzerns ist gesunken: um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Schulden der Bahn wachsen weiter. Wie sollen diese Lücken sich schließen? Wie soll der Investitionsstau sich auflösen? Wie sollen Netz und Züge modernisiert werden, damit auch die Pünktlichkeitsstatistik sich bessert? Darüber verhandeln der Konzern und der Bund als Eigner aktuell.

Ein Kommentar von Birgit Eger, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Die Bahn ist eine Baustelle - und das ist gut so. Endlich wird wieder viel investiert: elf Milliarden Euro in das marode Schienennetz im vergangenen Jahr, in neue Bahnhöfe und moderne Züge. Denn überalterte Infrastruktur und für Pannen anfällige Züge sind die Hauptgründe für die vielen Verspätungen.

Rund 800 Baustellen wird es dieses Jahr geben. Das nervt im Moment die Reisenden, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Auch hat die Bundesregierung zugesagt, endlich mehr Geld für den Schienenverkehr auszugeben: Eine Milliarde Euro pro Jahr soll oben drauf kommen auf die bisher vereinbarten 3,5 Milliarden Euro jährlich.

Wie werden die Investitionen finanziert?

Aber das reicht nicht, denn ein Großteil der Summe wird für die bestellten neuen Züge und die Baustelle Stuttgart 21 benötigt. Dazu kommen die Preissteigerungen für Material und Personal. Die Bahn-Gewerkschaft EVG rechnet da mit eine ganz anderen Summe: 57 Milliarden Euro, so schätzt sie, sind in den nächsten Jahren nötig - vor allem für Instandhaltungen.

Die angedachte Veräußerung der Auslandtochter Arriva ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schätzungsweise vier Milliarden Euro könnte der Verkauf des gesamten Tochterunternehmens bringen. Mit den Zusatzeinnahmen kann die Deutsche Bahn gerade mal verhindern neue Schulden zu machen. Aber eine langfristige Antwort auf die Frage, wie die Investitionen in Zukunft finanziert werden sollen, ist das nicht.

Gelder müssen an den richtigen Stellen ankommen

Der Schienenverkehr sollte der Bundesregierung also mehr Geld wert sein. Aber die Verantwortlichen müssen dann auch garantieren, dass die Gelder wirklich an den richtigen Stellen im Unternehmen ankommen.

Ein Mittel ist die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die zurzeit zwischen der Bahn und der Bundesregierung verhandelt wird. In dem Vertragswerk werden die Ziele für die nächsten fünf Jahre festgeschrieben. Möglich wären hier auch mehr Kontrollen vonseiten der Bundesregierung oder Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung.

Bahn kann wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Wichtig ist auch, dass die Bundesregierung endlich erkennt, welche große Bedeutung der Schienenverkehr für die Klimapolitik hat. Den CO2-Ausstoß senken, das geht nur, wenn mehr Autofahrer auf die Bahn umsteigen und mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Eine bessere Luft ist sicher jeden Cent wert.

Die Deutsche Bahn wird auf absehbare Zeit eine Dauerbaustelle bleiben. Ja, aber das ist gut und sinnvoll, wenn dadurch Bahnfahren wieder attraktiver wird und ein wichtiger Beitrag zur Klimapolitik geleistet werden kann.

