Das Personalkarussell der CDU

Wie steht es nun um die CDU, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer den Parteivorsitz übernommen hat und Friedrich Merz unterlegen ist? Ruhe jedenfalls ist bisher nicht eingekehrt. Die Union zeigt sich weiter gespalten.

Ein Kommentar von Markus Feldenkirchen, politischer Autor im Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel"

Eigentlich, so hatten es viele in der CDU gehofft, sollten mit dem Parteitag in Hamburg Anfang Dezember alle Personalfragen geklärt sein. Und formal sind sie es auch: Annegret-Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Vorsitzende, Paul Ziemiak neuer Generalsekretär, Angela Merkel bleibt Kanzlerin - und Friedrich Merz wird nix. Wer aber glaubt, dies sei eine gelungene Lösung - also im Sinne der CDU, im Interesse ihres Erfolges - der irrt gewaltig. Mit dieser Aufstellung ist die Partei in etwa so schlagkräftig wie ein Boxer, der auf den Einsatz der rechten Faust verzichtet.

Auf Friedrich Merz sollte man nicht verzichten

Anders gesagt: Die CDU und ihre neue Vorsitzende wären schön blöd, wenn sie bei ihrer Neuaufstellung auf Friedrich Merz verzichten würden. Wenn sie ihm jetzt kein prominentes Amt anbieten, das zu ihm passt: das des Wirtschaftsministers etwa. Natürlich, seit Merz aus der Welt der Aufsichtsräte von Firmen und Banken in die Politik zurückgekehrt ist, hat er nicht allzu viele Fettnäpfchen ausgelassen. Er war zu sehr von sich überzeugt, ein bisschen mehr Demut hätte ihm gut getan.

Aber: Trotz einer in Teilen überheblichen, in anderen Teilen unprofessionellen Kandidatur um den Parteivorsitz holte Merz beim Hamburger Parteitag fast die Hälfte der Delegiertenstimmen. Und bei den acht Regionalkonferenzen, die diesem Parteitag vorausgingen, erhielt er den größten Applaus des Publikums, das vor allem aus Basismitgliedern ohne Amt und Würden bestand.

Die Partei wieder mit Inhalten füllen

Beides zeigt, wie groß die Sehnsucht vieler CDU-Mitglieder nach einem Ende der Beliebigkeit ist. Angela Merkel hat ihre Partei inhaltlich weitgehend entkernt. Viele CDU-Mitglieder und Funktionäre wissen heute selbst nicht mehr, wofür ihre Partei eigentlich steht. Merz' Kandidatur und der Zuspruch, den er in der Partei fand, offenbarten den Wunsch vieler Christdemokraten, endlich wieder mit ein paar Inhalten verbunden zu werden, gern auch wieder mit konservativen und wirtschaftsliberalen, für die Merz wie kein Zweiter steht - zumindest im Vergleich zum blassen Rest.

Ja, man mag es kaum glauben, aber für solche Positionen stand die CDU auch mal ein. Zu einer Zeit, als an ihrer Spitze noch Vielfalt herrschte. Als Vertreter des Sozialflügels wie Norbert Blüm genauso akzeptiert und gewollt waren wie stramme Konservative vom Schlage eines Manfred Kanther.

Keine Duldung potenzieller Konkurrenten

Es war Angela Merkels größte Schwäche, dass sie Menschen, die ihr selbst nicht zumindest ähnlich waren, in der Führungsriege nicht dulden wollte. Und potenzielle Konkurrenten mochte sie schon mal gar nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer sollte nicht den Fehler machen, diesen Führungsstil fortzusetzen.

Danach sieht es zu Beginn des Jahres 2019 aber aus. Gewiss, dass sich Merz vor Weihnachten per Zeitungsinterview selbst für ein Ministeramt ins Spiel brachte, war ähnlich ungeschickt wie vieles andere, das zuletzt von ihm kam. Aber wie Merkel und Kramp-Karrenbauer auf diese Quasi-Bewerbung reagierten, war auch nicht geschickter. Sie plane keine Kabinettsumbildung, ließ Merkel ihren Sprecher zunächst trocken ausrichten. Später legte Kramp-Karrenbauer nach. Sie habe beim letzten Kabinettsfrühstück einmal durchgezählt und festgestellt: "Das Kabinett war vollzählig." Die Freude, mit der sie diesen Satz gegenüber der "Zeit" autorisierte, muss diebisch gewesen sein.

Natürlich können die beiden ihren Konkurrenten in dieser Form öffentlich vorführen. Sie sitzen am längeren Hebel, sie haben die Macht. Aber es ist auch ganz schön dumm. Zumindest, wenn es ihnen um den Erfolg der CDU gehen sollte. Und nicht allein darum, einen ehrgeizigen Konkurrenten weiter draußen vor der Tür zu halten. Echte Souveränität besteht darin, starke Charaktere und potenzielle Konkurrenten neben sich zu dulden.

Eine Neuaufstellung ist dringend nötig

Zumal ohnehin fraglich ist, wie lange das Duo Merkel/Kramp-Karrenbauer als Duo noch weitermachen kann. Was, wenn die CDU bei der Europawahl ähnlich schlecht abschneidet wie bei den letzten Malen? Was, wenn die Partei in Ostdeutschland sogar hinter der AfD ins Ziel kommt, was durchaus möglich ist? Spätestens dann werden sich die Mitglieder der Partei fragen, was sich wirklich geändert hat seit diesem Hamburger Parteitag. Viele Bürger in Ostdeutschland wollten Merkel schließlich als Kanzlerin loswerden, nicht als CDU-Vorsitzende.

Die Wahl von Kramp-Karrenbauer zur Vorsitzenden kann nur ein erster Schritt zur dringend notwendigen Neuaufstellung der CDU nach der ewigen Ära Merkel gewesen sein. Weitere werden folgen müssen. Inhaltlich wie personell.

