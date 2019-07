Stand: 26.07.2019 11:32 Uhr

Fünf Musiker auf einer Wellenlänge Long Waves von Franco Ambrosetti Quintett Vorgestellt von Michael Laages

Fünf musikalische Schwergewichte, ein Quintett mit Geschichte. Nicht zum ersten Mal hat der Schweizer Trompeter Franco Ambrosetti für eine Album-Aufnahme seine amerikanischen Kollegen in einem New Yorker Studio getroffen. Er kennt den Gitarristen John Scofield, den Pianisten Uri Caine, den Schlagzeuger Jack DeJohnette schon seit langen Jahren, einzig Scott Colley am Bass ist ein neuer Kollege in dieser Formation. Die Wege der vier Amerikaner und des Schweizers kreuzen sich nicht so häufig, ist man aber erst einmal im Studio zusammen, läuft es wie am Schnürchen, dann kommen alle auf einer Wellenlänge zusammen. "Es fühlte sich so an, als würde ich mit dieser Band schon fünf Jahre lang spielen", freute sich Ambrosetti nach der gemeinsamen Aufnahmesession für "Long Waves". Der Musiker aus Lugano hat sich schon immer auf internationalem Parkett bewegt, sogar Miles Davis kannte den europäischen Jazzmann und äußerte sich lobend über dessen Trompetenspiel. In Lugano als Sohn des Schweizer Industriellen und Jazzsaxofonisten Flavio Ambrosetti geboren, erlebte Franco Ambrosetti schon als Teenager, dass etliche amerikanische Jazzmusiker auf Einladung des Vaters in die Villa der Familie kamen und mit ihnen Musik machten. Für ihn der Anlass, selbst Jazzmusiker zu werden.

Gelebte Jazzgeschichte

Franco Ambrosetti - mit 77 Jahren ein Grandseigneur des europäischen Jazz - lässt Eleganz und Lebensart mit in die Musik einfließen. Sein Ton auf dem Flügelhorn schmeichelt noch immer so wie früher und von den Kollegen im Studio angespornt, kommen seine Melodien mit federnder Leichtigkeit daher. Franco Ambrosetti legt mit "Long Waves" sein 28. Album vor, mit vier Stücken aus seiner Feder, einem Stück seines langjährigen musikalischen Weggefährten George Gruntz und zwei Jazz-Standards. Auf der einen Seite hört man fünf Virtuosen, die aus ihrem reichen Erfahrungsschatz schöpfen, auf der anderen Seite Musik mit einem Hauch Nostalgie. Gelebte Jazzgeschichte diesseits und jenseits des Atlantiks, vereint auf einem Album voller Groove, Swing, Blues und Gefühl.

Long Waves Genre: Jazz Label: Unit records Veröffentlichungsdatum: 05.07.2019 Preis: 21,29 €

