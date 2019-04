Stand: 04.04.2019 15:48 Uhr

Schwindelfrei Starlex Complex von Luca Sisera Roofer Vorgestellt von Michael Laages

Oft präsentiert "Play Jazz!" als "Album der Woche" das neueste Werk vertrauter Meisterinnen und Meister - diesmal ist das anders. Der Bassist Luca Sisera, 1975 im rätoromanischen Chur geboren, gilt vielen noch als Newcomer. Als Vertreter einer der derzeit kreativsten Jazzszenen Europas - der in der Schweiz, lebt er mittlerweile in Luzern und Berlin. "Starlex Complex", Siseras jüngstes Album, ist eine himmelsstürmerische Klettertour, atemberaubend und schwindelfrei. Klettern? "Roofer", so nennen sich Leute, die ungesichert hohen und höchsten Gebäuden auf das Dach steigen, eben auf‘s "roof". Vielleicht ist die großstädtische Wohnburg auf dem Cover der CD so ein Gebäude. Um die Ecke vom schweizerischen Städtchen Scuol in den Bündner Bergen (wo die CD konzipiert wurde) ist der "Piz Starlex" zu finden. Wer den erklettert, steht exakt auf der schweizerisch-italienischen Grenze.

Wunderland der Tricks

Roofers "Starlex Complex" steckt voller Gedankenspielereien, wie auch die fabelhaft fantasiereichen Kompositionen des Bassisten. Die scharf geschliffenen Kanten funkeln in Donner, Blitz und Gegenlicht der klug gewichteten Arrangements, die Solisten um Sisera lassen sich von ihnen ins Wunderland der schönen, schrägen Tricks katapultieren. Yves Theiler war auch schon andernorts als profunder Pianist zu hören, Michael Jaeger am Tenorsaxofon und Posaunist Maurus Twerenbold markieren halsbrecherisch-eigenwillige Positionen in Melodie und Improvisation. Und vom Schlagzeuger Michi Stulz bekommt das Quintett, ergänzt in einem Titel um Sängerin Isa Wiss, das ebenfalls schrundig, schroff und schartig wie ein Bergmassiv zurecht geklopfte Fundament.

Starlex Complex Genre: Jazz Label: nWOG Veröffentlichungsdatum: 05.04.2019 Preis: 16,99 € Länge: 47,5 min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Play Jazz! | 08.04.2019 | 22:05 Uhr