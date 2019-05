Stand: 05.05.2019 15:58 Uhr

Walisische Wohnzimmer-Sessions Near and Now von Gwilym Simcock Vorgestellt von Ralf Dorschel

Gwilym Simcock ist gefragt: Der Waliser schreibt und spielt, wird eingeladen von Symphonie-Orchestern und Bigbands, ist Teil und Zentrum einer ganzen Reihe von Bands und Projekten und gilt ganz generell als einer der kreativsten und auch rührigsten britischen Jazz-Musiker. Mit der NDR Bigband präsentiert deren "Composer in Residence" in dieser Woche seine "Sawgrass Suite" auf Kampnagel – doch auf "Near and Now" gilt es eine ganz andere Seite des Pianisten zu bewundern: Als Solist verbeugt der sich vor einer Reihe seiner persönlichen Idole, darunter Brad Mehldau und Russell Ferrante. Und zwar zu Hause: In seiner Berliner Wohnung steht ein neuer Flügel – und dort liefen im vergangenen November die Sessions für "Near and Now": "Die Musik wurde für genau diese Szenerie geschrieben", so Simcock: "Der intime Klang dieser Aufnahmen war sehr bewusst". Und dass er auf diese Weise auch den Produktionsprozess allein in Händen hielt, war durchaus ein gewünschter Nebeneffekt.

Erzähler großangelegter Geschichten

Es sind weit ausladende Improvisationen – je eine dreiteilige Suite ist Egberto Gismonti und Billy Childs gewidmet: "Ich bin ein Fan von längeren Formen". Die Namen der Vorbilder dienten dem Pianisten als Assoziationen – er habe seine Stücke auf sie zugeschnitten, so schreibt Simcock. Doch wer mehr erwartet – etwa fremde Themen – ist hier falsch: "Near and Now" ist Simcock pur. Mal mit dramatischem Gestus und in kolossalen Kaskaden, mal frei und zaghaft suchend nähert der Pianist sich den bewunderten Stimmen in seinem Kopf – und behält dabei einen thematischen roten Faden fest in Händen: Großangelegte Geschichten will er mit seiner Musik erzählen – selbstverliebte Ego-Trips sind selbst im heimischen Wohnzimmer seine Sache nicht. Einfach nur ein "Work in Progress" sei dieses "Near and Now", so schränkt Simcock ein – unnötige Bescheidenheit angesichts seines bislang stärksten Albums.

Gewinnen Sie das Jazz Album "Near and Now" In der Sendung PlayJazz! verlost NDR Info das Jazz Album der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ndr.de/datenschutz.

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Near and Now Genre: Jazz Label: ACT Music Veröffentlichungsdatum: 26.04.2019 Preis: 17,50 €

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Play Jazz! | 06.05.2019 | 22:05 Uhr