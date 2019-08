Stand: 07.08.2019 15:30 Uhr

Vom Geruch des Schulbeginns

Im Norden gehen die Ferien zu Ende, die Schule beginnt wieder. In Hamburg geht es sogar schon am Donnerstag los. Zeit also auch für die Eltern, Vorbereitungen zu treffen. Albrecht Breitschuh will in diesem Jahr alles anders machen und bittet auf ein Wort.

Eine Glosse von Albrecht Breitschuh

"Change Management" ist so ein schöner neuer Begriff aus der noch viel schöneren neuen Arbeitswelt. Und da ich allem Neuen gegenüber unheimlich aufgeschlossen bin, dachte ich mir: Mach das doch auch mal, so ein bisschen "Change Management" hat noch keinem geschadet. Fang aber besser bei dir zu Hause an. Da fällt es nicht so auf, wenn nicht gleich alles auf Anhieb klappt.

Das bevorstehende neue Schuljahr ist bei vier schulpflichtigen Kindern, wie ich finde, ein guter Anlass, die Dinge mal ganz anders anzugehen, alles auf links zu drehen oder die Perspektive zu wechseln. Eben Prozesse gestalten, nicht nur beratend, sondern aktiv! Denn, das wissen wir alle, der Erfolg und die Dynamik von Veränderungsprozessen hängt von der Beteiligung der Betroffenen ab. Auch und gerade wenn es um die Schule geht.

Das Öffnen der Brotdose nach sechs Wochen

Ob ich mich allerdings am bevorstehenden Öffnen der Brotdosen beteilige, steht noch nicht fest. Diese Aufgabe bildete bisher immer so etwas wie den emotionalen Höhepunkt der letzten Ferientage, und war meinen Kindern vorbehalten. Bei diesem sinnlichen und für ihre Entwicklung bedeutenden Moment wollte ich nicht weiter stören. Sie haben ein Anrecht auf die Düfte ihrer Kindheit, werden ja auch ein Leben lang von ihnen begleitet. Und so wie der Geruch von Selbstgebackenem zur Adventszeit seit jeher mit dem bevorstehende Weihnachtsfest verbunden wird, weiß jedes Kind, nachdem es eine gut bestückte und sechs Wochen bei stabilen Temperaturen gelagerte Brotdose geöffnet hat: So riecht es also, das Ende der großen Ferien!

Aber spätestens wenn sich die der Dose entweichende Rauchwolke verzogen hat, ist alles schon gar nicht mehr so schlimm. Dann sehen sie das neue Schuljahr mit all seinen Möglichkeiten vor sich. Im Sinne des "Change Managements" werde ich aber dafür plädieren, die Brotboxen in diesem Jahr im Freien zu öffnen - am besten, wenn der Nachbar gerade grillt. Gilt natürlich auch für die Turnbeutel.

Hausaufgaben sind unverzüglich zu erledigen

Eine weitere Erneuerung schwebt mir beim morgendlichen Wecken vor. Einmal muss ab sofort reichen. Wer verpennt, fährt gefälligst mit dem Rad, freitags fürs Klima protestieren und sich dann zur Schule bringen zu lassen - das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Greta geht schließlich auch emissionsfrei auf Reisen. Und wo wir gerade dabei sind: Demonstrationen jeglicher Art sind künftig vorher bei mir anzumelden, Hausaufgaben unverzüglich zu erledigen und danach vorzuzeigen, die Schultasche rechtzeitig zu packen und Fernsehen am Abend nur noch, wenn Champions League ist.

So müsste es eigentlich klappen mit dem neuen Schuljahr. Ach ja, wenn vom Kopiergeld was übrigbleibt, wäre es schön, wenn ich es ohne Aufforderung zurückbekäme. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich meine Kinder auf meinem Weg mitnehme. Sie haben von "Change Management" vermutlich noch nichts gehört, Kinder sind ja ohnehin viel konservativer, als man denkt. Lassen ihre Eltern reden und machen weiter wie bisher. Aber schrittweise lassen sich Veränderungen bestimmt durchsetzen.

Vielleicht sollte ich doch bei mir anfangen. Einfach den nächsten Elternabend schwänzen.

