Stand: 14.01.2019 14:45 Uhr

Russen kaufen Restaurantführer Gault&Millau

Ja, da schmeißen wir doch gleich mal ein paar Gläser an die Wand: Gault&Millau, neben dem Guide Michelin die Bibel der französischen Kulinarik, wird nach Russland verkauft.

Eine Glosse von Barbara Kostolnik, ARD-Korrespondentin in Paris

Der Gault&Millau wird an irgendeine russische Familie verkauft, mit Sicherheit Kreml-Knechte, steinreiche Oligarchen aus der hinteren Taiga, denen man vermutlich püriertes Plastik vorsetzen kann, wenn man nur genügend Wodka oder sündhaft teuren Château Lafite dazu serviert und pro Gang 10.000 Euro abruft. Russen kaufen Gault&Millau, beim Heiligen Vlad, wo sind die europäisch-patriotischen Verteidiger gegen den Untergang des Abendlandes, wenn man sie wirklich braucht?!

Bei Digitalisierung sofort an die Russen gedacht

Der bisherige Eigentümer, ein gewisser Côme de Chérisey, eine adelige Prominenten-Mischung aus Wolfgang Bosbach und Wolfgang Joop, will mit dem Verrat - also dem Verkauf - die Digitalisierung vorantreiben. Klar, dass er bei Digitalisierung sofort an die Russen gedacht hat. Demnächst schreiben also Petersburger Bots die Restaurant-Kritiken, dürfen die armen Trolle in ihren Datschen endlich mal andere als linksgrünversiffte Gutmenschen ins Visier nehmen. Es läuft einem schon jetzt das Wasser im Munde zusammen.

Le Pens Erfahrungen mit russischem Geld

Hoffentlich hat sich de Chérisey vorher auch bei Donald J. Trump erkundigt, wie das so geht, wenn einen die Russen kaufen. Er hätte auch einfach Marine Le Pen anrufen können, die sehr konkrete Erfahrungen mit russischen Staats-Banken vorweisen kann. Als ihr rechtsextremes Rassemblement von den französischen Banken keine Euros mehr bekam, was eigentlich kein Wunder und nur konsequent ist, wenn ihre Partei die ganze Zeit trompetet, Frankreich müsse dringend aus dem Euro raus, als also Le Pen ins Trudeln kam, rollte russischer Rubel zu Hilfe.

Export von Gelbwesten als mögliche Revanche

Wie aber soll die französische Regierung auf diesen Ausverkauf nationalen Kulturguts reagieren? Erst fällt der Gault&Millau, und dann? Haben wir bald Rote Sterne bei den Michelins. Quelle horreur! Wo schon die Chinesen das halbe Bordelais leer gekauft haben! Es wird Zeit, dass Emmanuel Macron zum Gegenschlag ausholt, vielleicht, nur so ein Gedanke, könnte er ein paar gelbe Westen gen Osten exportieren. Die zeigen dann den Russen, wo Hammer und Sichel hängen. Das werden dann wirklich interessante Straßenkämpfe, in Moskau.

Natürlich steckt der russische Präsident hinter der Go-West-Gault-Millau-Offensive, Wladimir Putin, dieses ausgekochte Schlitzohr. Erst unterwandert er Amerika und dann die französischen Gaumen. Da können wir Deutsche uns ja glücklich schätzen, dass bei uns nichts zu holen ist.

