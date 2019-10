Stand: 02.10.2019 12:30 Uhr

Herbst - Hau ab!

Es ist so weit: Die Blätter fallen, der Himmel ist meistens grau, es wird kühl. Auch wenn es immer noch ein paar Stunden Sonnenschein gibt: Der Herbst ist da. Leider.

Eine Glosse von Marcel Güsken, NDR Info

Zugegeben: Noch kann man es verdrängen. Noch kann man mit den letzten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut die Augen fest zudrücken und sich vormachen, dass alles nicht so schlimm kommt. Aber nicht mehr lange. In den Kitas legen sie schon das Pergament-Papier bereit - zum Blätter-Pressen. In den Grundschulen holt man die Gedichte hervor: über den Herbst, den frohen Malersmann, der die Blätter so schön bunt anpinselt. Und die Erwachsenen mühen sich murmelnd um den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, - richtig: ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und dann ist sie auch da: die ach so goldene Herbsteszeit.

Die Fans kommen schon ins Schwärmen. Das milde Licht! Und die Waldspaziergänge! Und diese besondere Stimmung! Weichgezeichnete Herbst-Romantik quillt aus allen Knopflöchern, selbst der Jazz-Fan holt die alte "autumn leaves"-CD aus dem Regal, um zwischen Moll- und großen Sept-Akkorden mal so richtig melancholisch abzuhängen. Jetzt haben sie Oberwasser, die Freunde des Dämmerlichts. In permanenter Selbstsuggestion beschwören sie die eine Botschaft: Eigentlich ist der Herbst doch richtig prima.

Was sind das für Leute, die diese Stimmung mögen?

Von wegen. "Aufwachen!", möchte man diesen Lobbyisten des Niedergangs zurufen: Auch wenn der Herbst seine Kritiker mit ein paar Sonnenstunden einzulullen versucht, lässt sich die unangenehme Wahrheit nicht verdrängen. Der Herbst: Das ist Dunkelheit, kalte Feuchtigkeit, rottende Fäulnis. Nicht das rot-schimmernde Ahornblatt ist das treffende Symbol, sondern der faulig-müffelnde Komposthaufen. Und nicht das melancholische Saxophon aus "autumn leaves" begleitet uns durch diese Jahreszeit, sondern das penetrante Gefauche der Laubbläser, die mit Schallgeschwindigkeit eine übel riechende Mischung aus Straßendreck und Kleingetier in die Vorgärten pusten. Was sind das für Leute, die diese Stimmung mögen? Es sind dieselben, die am Wochenende in den Todesanzeigen blättern. Oder die, die ihren Kindern bei Starkregen Spaziergänge verordnen - mit der "Es-gibt-kein-schlechtes-Wetter-sondern-nur-falsche-Kleidung"-Legende auf den Lippen.

Schluss mit dem bunte-Blätter-Gesäusel

Und warum verschweigen all die schönen Herbst-Gedichte das graue Alltagsgesicht der Jahreszeit? Weil sich auf "Grippeschutz-Impfung" so schlecht ein Reim finden lässt? Betritt man in diesen Wochen eine U-Bahn oder einen Regionalzug, grinsen einen schon die Viren an: Wir kriegen euch alle, ist die Botschaft. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, eine Großpackung Nasentropfen auf seinem Nachttisch stand: Solche Poesie ist von der Lobby der Herbst-Versteher nicht gewünscht.

Und bald kommt die Zeit der Weihnachtsmärkte

Nein, endlich muss Schluss sein mit Schönfärberei und bunte-Blätter-Gesäusel. Nässe, Kälte, Dunkelheit: Das ist die ganze Wahrheit über den Herbst, und wer Melancholie hier für eine angemessene Reaktion hält, ist eine ausgesprochene Frohnatur. Tiefe Depression ist die Stimmung der Saison, schwarze Traurigkeit das Gefühl der Wahl, vor allem, wenn man an die Perspektive denkt. Denn nach dem Herbst kommt der Winter, es wird noch kälter, noch dunkler, schon weht der Dunst von billigem Glühwein herüber - und lässt uns schaudern: Bald schon kommt sie, furchterregend und doch unabwendbar - die Zeit der Weihnachtsmärkte.

