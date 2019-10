Die NDR Info Redaktion

Hektik, Anspannung, Breaking News: Es gibt Tage, da überschlagen sich bei NDR Info die Ereignisse. Im Vordergrund aber steht immer: Was sind die wichtigen Themen des Tages? Was bewegt die Menschen in Norddeutschland?

Redakteurinnen, Reporter und Moderatorinnen diskutieren, recherchieren und senden. Wir haben sie verkabelt und haben den Redaktionsalltag mitgeschnitten: während der Frühsendung im Studio, bei der Jagd nach einer Interviewpartnerin in der Planung, bei einer Eilmeldung im Newsroom.