Stand: 15.01.2019 15:06 Uhr

"Section Control" - Die Wahrheit kommt zum Schluss

Nun ist es ernst mit dem bundesweit ersten Streckenradar auf der B6 bei Laatzen in der Region Hannover: Die Erprobungsphase von "Section Control" ist vorbei, seit dieser Woche müssen Raser auf der gut zwei Kilometer langen Teststrecke mit Bußgeldern rechnen.

Eine Glosse von Detlev Gröning, NDR Info

Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Die legendäre Feststellung Helmut Kohls aus dem Jahre 1984 erklärt auch die Idee hinter "Section Control". Man rauscht arglos an etwas vorbei, das auf den flüchtigen Blick wie ein Streusalzbehälter mit Schminkspiegel aussieht und kommt nach zwei Kilometern an einer gleichen Installation wieder heraus. Unterdessen hat Schminkspiegel eins das Nummernschild gelesen und ein Foto geschossen, und sollten wir bereits nach einer Minute an Spiegel zwei in Schussweite kommen, dann hatten wir ..., na? Richtig: konstant 120 auf der Uhr, wo 70 erlaubt waren. Da hilft dann auch kein hektisches Bremsen mehr, wenn einem erst die zweite Bordsteinsäule verdächtig vorkommt.

Die Zeiten werden bald vorbei sein, in denen man mit Sicht auf die mobile Radarkiste noch dachte: "Oha, heute ist grüne Tonne, die muss ich noch raus stellen" und mit viel Glück noch vor der Kamera ein Verdacht aufblitzte: Halt mal! Papierabholung war letzte Woche. Aus einem dieser Momente hüte ich seit Jahrzehnten ein Polizeifoto, auf dem mein Opel Ascona mit den vorderen Stoßdämpfern am Anschlag quasi hochkant auf den Vorderreifen steht und dabei nur noch um vertretbare acht Kilometer zu schnell ist. Eine moderne "Section Control" wüsste dagegen um die wahren Verhältnisse: Der Flegel hätte erst in einer Viertelstunde hier ankommen dürfen.

Dabei lässt die Anlage den zahlungspflichtigen Verkehrsteilnehmer gleich doppelt staunen. Erstens über das Wunder der Technik: Selbst auf einer sechsspurigen Autobahn im Pfingstverkehr erkennt "Section Control" jedes Nummernschild, die Fahrzeugart, die Witterungsverhältnisse, das Krawattenmodell am Hals des Fahrers und nicht zuletzt die Geschwindigkeit. Chapeau!

Aber jetzt kommt's: "Section Control" ist kein getarnter Abzock-Automat, sondern gibt sich durch analoge Blech-Warnschilder nicht nur dem Auge, sondern irgendwann auch jedem 50-Euro-Navi freimütig zu erkennen, das einem dann minutenlang in den Ohren liegt: "Gefahrenstelle in zwei Kilometern". Das genügt im Grunde schon.

Mein Bordcomputer hat sich in Jahren mit einer 40-Kilometer-Baustelle auf der A7 dermaßen angefreundet, dass er selbst nach deren Fertigstellung wortreich auf Tempo 60 besteht. Bis sich "Section Control" auf eine Hinweistafel und das Gemecker aus dem Navi beschränken kann, wird aber noch einige Zeit ins Land gehen. Bis dahin gilt auf diesen Strecken das Gleiche wie für die Auto-Waschanlage: Wichtig ist, wie man hinten rauskommt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 15.01.2019 | 18:30 Uhr