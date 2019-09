Radio-Visite: Heiserkeit durch Sodbrennen

NDR Info - Radio-Visite - 18.09.2019 09:20 Uhr Autor/in: Walker, Niels

Wenn Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt, können feinste Nebeltropfen bis in den Rachen gelangen und so auch auf die Stimme schlagen.