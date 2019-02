Popkocher: "Dr. O'Neill" von The Gloaming

NDR Info - Nachtclub Popkocher - 21.02.2019 23:05 Uhr Autor/in: Steeger, Götz

Untypischer Irish Folk, der einen Hang zu sinnlichem Pop und Trance zu erkennen gibt. The Gloaming lassen in "Dr. O'Neill" die Traditionals in einem neuen Licht erscheinen.