Pavao Pervan ist Wolfsburgs "Super-Ersatz"

NDR Info - Sport aktuell - 12.09.2019 15:25 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer

Wie schon am Ende der vergangenen Saison ist die Wolfsburger Nummer 1 im Tor, Koen Casteels, verletzt. Also steht auch beim Spiel in Düsseldorf Pavao Pervan im VfL-Tor.