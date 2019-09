SPD-Casting: Wer erhielt den meisten Applaus?

NDR Info - Aktuell - 07.09.2019 09:20 Uhr Autor/in: Katharina Seiler

"Wie Gladiatoren in einer Kampfarena": In Hannover haben bei der zweiten Regionalkonferenz die SPD-Kandidaten-Duos um die Gunst der Genossen gebuhlt. Das Verfahren kommt bei der Basis gut an.