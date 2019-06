Föhr will plastikfrei werden

NDR Info - 17.06.2019 08:38 Uhr Autor/in: Lukas Knauer

Abfall an den Stränden, Plastikteile in den Mägen von Vögeln: Die Insel Föhr will das ändern und kämpft gegen die Müllflut. Und das Konzept inspiriert auch Feriengäste.