Deutsche Vorfreude auf den Tour-Start in Belgien

NDR Info - Sport aktuell - 04.07.2019 11:25 Uhr Autor/in: Hermes, Kerstin

Am Sonnabend startet zum 106. Mal die Tour de France. In diesem Jahr geht es in Belgien los, bei einer radsportbegeisterten Nation. Die Deutschen freuen sich auf den Auftakt.