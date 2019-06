50 Jahre "Stonewall Inn": Stolz statt Verstecken

NDR Info - 28.06.2019 06:55 Uhr Autor/in: Kai Clement

In der Nacht zum 28. Juni 1969 eskalieren die Proteste in der New Yorker Christopher Street. Vor dem "Stonewall Inn" kommt es zu Krawallen. Damit begann der Kampf der Homosexuellen für mehr Rechte.