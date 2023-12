Lindaunis: Fußgänger können wieder über die Brücke Stand: 05.12.2023 05:00 Uhr Die provisorische Fußgängerbrücke über die Schlei bei Lindaunis kann wieder genutzt werden. Der Bahnbetrieb bis zur Brücke wird auf beiden Seiten aber erst am 21. Dezember wieder aufgenommen.

von Melisa Job

Wer spazieren gehen möchte, kann die Schlei wieder überqueren. Die notwendigen Installationen und Prüfungen an der Brücke sind in den vergangenen Wochen erfolgreich verlaufen. Bis wieder Züge bis kurz vor die Brücke fahren, dauert es aber noch knapp zwei Wochen – wegen der schlechten Witterung mussten die Gleisbauarbeiten verschoben werden.

Zwischen Süderbrarup und Eckernförde fahren Busse

Bis zum 21. Dezember fahren die Züge nur zwischen Flensburg und Süderbrarup (RE72) und zwischen Eckernförde und Kiel (RE72 und RB73). Von Süderbrarup bis Eckernförde fahren stündlich Ersatzbusse mit Halt in Rieseby. Der Schienenersatzverkehr zwischen Flensburg und Kiel fährt ebenfalls stündlich über Eckernförde und Flensburg ZOB.

Probleme auch im kommenden Jahr

Nachdem die Gleisarbeiten am 21. Dezember abgeschlossen sind, fahren die Züge der Linie RE72 stündlich bis zum Haltepunkt Boren-Lindaunis Schleibrücke Nord. Die RB73 verkehrt auf der anderen Seite ab dem Halt Rieseby Schleibrücke Süd. Zwischen den beiden Haltepunkten können Fahrgäste umsteigen, indem sie die 350 Meter über die Brücke zu Fuß zurücklegen.

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember übernimmt die Nordbahn unter anderem den Betrieb zwischen Kiel und Flensburg. Aufgrund von Personal- und Fahrzeugengpässen kann die Nordbahn bis voraussichtlich März 2024 die Fahrten zwischen Kiel und Eckernförde nur in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Nachmittag halbstündlich mit Zügen bedienen. Außerhalb dieser Zeit fahren Busse.

