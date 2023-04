Zukunftstag beim NDR: Schüler schnuppern heute Medienluft Stand: 27.04.2023 10:27 Uhr Im Landesfunkhaus Hannover probieren sich heute 70 "Nachwuchs-Journalisten" aus. Ob Fernsehen, Hörfunk oder Online - die Schülerinnen und Schüler erleben, wie im NDR produziert wird.

Wie entsteht eigentlich der Beitrag, der heute Abend noch bei Hallo Niedersachsen laufen wird? Wie kommen die Nachrichten ins Radio? Wie sieht die Arbeit der NDR Radiophilharmonie aus? Und wie arbeitet die Online-Redaktion? Diese Fragen können die Schülerinnen und Schüler am Zukunftstag loswerden - und auch selbst aktiv mitmachen.

Aus dem "Girls and Boys Day" wurde der Zukunftstag

Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen bekommen seit 2001 einen Einblick in das Berufsleben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Initiative D21 hatten den "Girls Day" ins Leben gerufen. Ursprünglich war das Ziel, bei Mädchen das Interesse für eher männerdominierte Berufe zu wecken. Dann kam auch der "Boys Day" dazu und mittlerweile ist daraus der Zukunftstag geworden.

Erster Zukunftstag im Funkhaus seit 2019

In diesem Jahr haben die Mädchen und Jungen zwischen zwölf und 15 Jahren das erste Mal seit vier Jahren die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Funkhauses zu schauen. Durch die Corona-Pandemie konnte der Zukunftstag in den letzten Jahren nicht stattfinden. Die Möglichkeit, einen Einblick in die Medienwelt zu bekommen, ist begehrt. 130 Bewerbungen gab es in diesem Jahr. Neben den 70 potenziellen "Nachwuchs-Journalisten" in Hannover schauen auch 43 Schülerinnen und Schüler hinter die Kulissen der Regionalstudios in Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Oldenburg und Lüneburg.

Weitere Informationen Arbeiten im Knast - Schüler besuchen beim Zukunftstag die JVA Die Justizvollzugsanstalt in Wolfenbüttel bietet Jugendlichen heute Einblicke in einen nicht alltäglichen Beruf. mehr

Weitere Informationen Zukunftstag wieder in Präsenz: Schüler testen Berufe In verschiedene Arbeitsfelder durften Schülerinnen und Schüler hineinschnuppern. Teilweise galten Corona-Regeln. mehr

Weitere Informationen 30 Min Erst die Schule - und dann? Jugendliche vor der Berufswahl In Zeiten des Fachkräftemangels stehen Jugendliche bei der Berufswahl viele Wege offen. Was gibt Orientierung? 30 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.04.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung