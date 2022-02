Lust auf Urlaub: Nachfrage in Reisebüros steigt wieder an Stand: 11.02.2022 16:30 Uhr Die Corona-Zahlen sind aktuell so hoch wie noch nie zuvor. Aber in vielen Reisebüros in Südost-Niedersachsen steigt die Zahl der Urlaubsbuchungen spürbar an. Das spiegelt sich auch in den Preisen wider.

Reisebüros in Lüneburg, im Heidekreis und im Landkreis Harburg stellen einen Aufwärtstrend bei den Buchungen fest. "Die Menschen haben die Pandemie satt und sind urlaubsreif", sagt Irene Hartmann, die ein Reisebüro in Buchholz in der Nordheide besitzt. Viele Reisen seien allerdings teurer als vor Corona. Denn das Urlaubsangebot habe sich während der Pandemie verkleinert.

VIDEO: Reisebüros wittern Morgenluft: Buchungen nehmen zu (2 Min)

Mittelmeerraum und Kreuzfahrten beliebt

Gefragt für den Sommer sei vor allem der Mittelmeerraum, also Länder wie Griechenland und Spanien. Neben Pauschalreisen sind außerdem Kreuzfahrten den Informationen nach hoch im Kurs, heißt es weiter. So könne sich beispielsweise ein Reisebüro in Lüneburg nach Aussagen des Inhabers Thomas Sievert kaum vor Kunden und Nachfragen retten. Zwei Berater seien zwölf Stunden am Tag im Dauereinsatz.

