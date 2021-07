Koksen, Kiffen, Saufen: Rausch und Sucht in Niedersachsen Stand: 18.07.2021 17:00 Uhr Das Landeskriminalamt warnt vor einer Kokainschwemme in Niedersachsen: "Die Mengen, die (...) jetzt nach Deutschland kommen, sind so groß, dass man sich echte Sorgen machen muss", so Christian Zahel.

"Mit Kokain können höhere Gewinne als mit anderen Rauschgiften erzielt werden. Und die Großsicherstellungen, die mittlerweile im Tonnenbereich liegen, belegen, dass da Millionen verdient werden, wenn nicht sogar Milliarden", sagte der für 'Organisierte Kriminalität' zuständige Abteilungsleiter dem NDR in Niedersachsen. Zwar gab es im Jahr 2020 in Niedersachsen keine aufsehenerregenden Funde wie in anderen Bundesländern. Die Polizei stellte nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) 28 Kilogramm Kokain sicher. Doch Zahel blickt auf die Niederlande, Belgien oder auch Hamburg. Dort wurde zuletzt im Februar 2021 im Hafen eine Lieferung von 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Der Leitende Kriminaldirektor geht davon aus, dass die größten Mengen über die Nordseehäfen auch nach Niedersachsen importiert werden. Am Montag werden der Innen- und die Justizministerin den Lagebericht „Organisierte Kriminalität 2020“ für Niedersachsen vorstellen. Hallo Niedersachsen beschäftigt sich im Rahmen der Wochenserie mit den unterschiedlichen Aspekten von Drogen und Drogenkriminalität in Lande.

Cannabis - ein flächendeckendes Problem

Rauschgift als "Schmiermittel" der Organisierten Kriminalität

Die Ermittler im Landeskriminalamt verweisen darauf, dass Rauschgift als "Schmiermittel" der Organisierten Kriminalität gilt. Die Gewinne aus dem florierenden Drogenhandel würden nach ihren Erkenntnissen oftmals ausgeführt und dann reinvestiert in Immobilien oder in der Bauwirtschaft. Trotz der Pandemie gab es im Jahr 2020 neue Höhepunkte in der Entwicklung der registrierten Rauschgiftkriminalität in Niedersachsen, heißt es im Lagebericht Rauschgiftkriminalität des LKA, der dem NDR vorliegt. Im Fokus ist dabei auch Cannabis. 2020 wurden 39 größere Plantagen aufgedeckt - insgesamt entdeckte die Polizei etwa 30.000 Pflanzen. Im Vorjahr waren es noch weniger als die Hälfte.

Weitere Informationen LKA: "Kokain ist zurzeit eine große Herausforderung" Das Landeskriminalamt warnt vor einer Drogenschwemme in Niedersachsen. Kriminaldirektor Christian Zahel im Gespräch. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 18.07.2021 | 19:30 Uhr