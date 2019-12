Stand: 11.12.2019 19:20 Uhr

Holocaust-Leugnerin Haverbeck bleibt in Haft

Die 91-jährige Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck bleibt im Gefängnis. Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung im Januar lehnte das Landgericht Bielefeld erneut ab, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch bestätigte. Zu den Gründen äußerte sich der Sprecher mit Verweis auf das nichtöffentliche Verfahren nicht. Die Entscheidung kann die 91-Jährige vom Oberlandesgericht (OLG) Hamm prüfen lassen. Erst im Oktober hatte das OLG eine Entscheidung des Landgerichts Bielefeld bestätigt, nach der die Haftstrafe der 91-Jährigen nicht zur Bewährung ausgesetzt wird.

Haverbeck bleibt bis November 2020 in Haft

Haverbeck verbüßt seit Mai 2018 in Bielefeld-Brackwede ihre Haft, die im November 2020 regulär endet. Das Gericht prüft nach zwei Dritteln der Haftzeit, ob eine Aussetzung der Haftstrafe auf Bewährung möglich ist. Die aus Vlotho an der Weser stammende Haverbeck war vom Landgericht Verden wegen Leugnung des Holocausts zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Detmold hatte eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten verhängt. Im Mai 2018 war Haverbeck in ihrem Wohnort in Vlotho festgenommen worden.

Mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt

Haverbeck wurde bereits mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt. Sie behauptete wiederholt, dass das Konzentrationslager Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen sei. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das Lager befreit. Allein in Auschwitz waren etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet worden.

