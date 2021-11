Theaterbühnen in MV läuten Weihnachtssaison ein Stand: 07.11.2021 10:38 Uhr Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern gehen in die Vorweihnachtszeit. Zuschauer dürfen sich auf Märchen wie Rumpelstilzchen, Aladin oder Rapunzel freuen.

Rund drei Wochen vor dem ersten Advent gehen die Theater in Mecklenburg-Vorpommern in die vorweihnachtliche Saison und führen die ersten Märchen auf. An der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam läuft Rumpelstilzchen als das erste Weihnachtsmärchen. Es sind aber auch noch weitere Stücke geplant.

"Wir haben fünf unterschiedliche Kinderstücke auf dem Plan" , erklärt Anna Engel, Chefdramaturgin an der Landesbühne. Außerdem gäbe es auch einige Stücke, die aus dem vergangenen Jahr übernommen werden - "Rico, Oskar und der Diebstahlstein", sowie "Hase und Igel" und "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" sind aus dem Repertoir. Ab Dezember wird dann auch wieder die Weihnachtsgans Auguste auf der Bühne zu sehen sein.

Das Theater Vorpommern und das Volkstheater in Rostock werden Ende November mit den Weihnachtsmärchen an den Start gehen. Im Volkstheater lässt Rapunzel ab 20. November ihr Haar herunter. Und pünktlich zum ersten Adventwochenende wird dann auch in Greifswald aufgeführt - Aladin und die Wunderlampe. Das Schauspielhaus Neubrandenburg setzt auf "Alice ins Wunderland". Das Märchen wird ebenfalls ab dem ersten Adventswochenende aufgeführt. In Neustrelitz dürfen sich die Zuschauer auf die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens freuen. Das Stück feiert am 4. Dezember Premiere im Großen Haus.

Barrierefreie Vorstellung in Schwerin

Das Mecklenburgische-Staatstheater in Schwerin bietet mit "Eine unendliche Geschichte" einen weiteren Klassiker an. Am 11. Dezember wird es dort sogar eine barrierefreie Vorstellung geben, mit Audiodeskription, Übertiteln und simultaner Übersetzung in die Gebärdensprache.