Stand: 10.08.2020 11:02 Uhr - NDR 90,3

Scholz soll Kanzlerkandidat der SPD werden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll für die SPD als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen. Auf Vorschlag der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hätten ihn Präsidium und Vorstand nominiert, teilte Scholz am Montag bei Twitter mit.

"Wir freuen uns"

Der Vorschlag von Präsidium und Vorstand sei einstimmig ausgefallen, schreib Scholz. Er freue sich auf einen "tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team". Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken twitterte: "Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf." Die beiden Vorsitzenden berichteten, sie hätten Scholz seit ihrem Amtsantritt "als einen verlässlichen und am Team orientierten Partner erlebt, der für sozialdemokratische Politik für dieses Land kämpfen kann und will und der mit uns die Vision einer gerechten Gesellschaft teilt".

Scholz war von März 2011 bis März 2018 Erster Bürgermeister von Hamburg und wechselte dann an die Spitze des Finanzministeriums nach Berlin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2020 | 11:00 Uhr