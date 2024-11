Parkplatznot beim HSV könnte zu Zuschauerschwund führen Stand: 07.11.2024 07:52 Uhr Hamburgs Behörden wollen sich unter Hochdruck um fehlende Parkplätze beim HSV kümmern. Ohne Schuld des Vereins fehlen 2.700 Stellplätze am Volksparkstadion. Das kann im Extremfall dazu führen, dass Zuschauerplätze frei bleiben müssen.

Es klingt nach einer Provinz-Posse, ist aber ein echtes Problem: Die Baugenehmigung des Volksparkstadions schreibt 7.400 Autostellplätze vor. Doch aktuell gibt es nur noch 4.700, beklagt die Finanzbehörde. Denn die Stadt nutzt den Parkplatz "Braun" für Flüchtlingsunterkünfte und die A7-Baustelle. 1.100 Stellplätze verschwanden allein für eine Grünverbindung.

Altonas Bezirksfraktionen sind alamiert

Bleibt diese Situation für längere Zeit so, dürfte das HSV-Stadion nicht länger ausverkauft sein. Das wurde jetzt in Altonas Mobilitätsausschuss bekannt. Die Bezirksfraktionen sind alarmiert. Für Altonas FDP-Fraktionschefin Katarina Blume ist das ein Skandal, für eine Stadt wie Hamburg und einen Sportverein wie den HSV sei das unwürdig. "Ehrlich gesagt, wie sollen wir da jemals wieder aufsteigen, wenn wir so denken", mokiert sich Blume.

Dressel auf Lösungssuche mit allen Beteiligten

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist aufgeschreckt. Er versucht nun, "mit allen Beteiligten ein Einvernehmen zu erzielen" über eine ausreichende Zahl von Parkplätzen. Der Ausgang ist aber offen. "Damit am Ende genauso viele Stellplätze zur Verfügung stehen, wie auch tatsächlich gebraucht werden - nicht mehr und auch nicht weniger", erklärt Dressel sein Ziel. Die Stadt will nun prüfen, ob man eine Parkpalette auf dem Parkplatz "Rot" setzt oder unbebaute Flächen an der Elly-See-Straße vorübergehend als Parkplatz nutzt.

HSV hofft auf schnelle Lösung

Der HSV erklärt NDR 90,3: "Wir hoffen auf eine schnelle Lösung im Interesse der Zuschauer, von denen viele aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen kommen."

