Bürgerschaftwahl 2025: Hamburger CDU stellt Wahlprogramm vor Stand: 06.11.2024 14:46 Uhr Die Hamburger CDU geht selbstbewusst, motiviert und optimistisch in den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr. CDU-Chef Thering hat am Mittwoch ein rund 100 Seiten langes Wahlprogramm vorgestellt, das bei einem Landesparteitag am 19. November beschlossen werden soll. Thematisch geht es in dem Programm vor allem um Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft und Familien.

"Ich trete an, um zu gewinnen", sagt der CDU-Vorsitzende Thering. Sein Ziel ist klar: Er möchte Bürgermeister werden. Das Wahlprogramm bezeichnet er als "Hamburg Programm". Denn er habe im Vorfeld unzählige Gespräche mit - unter anderem Verbänden, Vereinen und Gewerkschaften - geführt, um zu hören, was sich die Hamburgerinnen und Hamburger wünschen. Aus diesen Gesprächen seien viele Ideen in das Programm eingeflossen.

Fokus liegt auf Hamburgs Sicherheit und Verkehr

Konkret möchte die CDU eine andere Verkehrspolitik. Baustellen sollen zum Beispiel besser miteinander abgestimmt und der Parkplatzabbau beendet werden. Außerdem will sie Hamburg zur sichersten Großstadt Deutschlands machen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sollen personell und technisch besser ausgestattet und bezirkliche Ordnungsdienste wieder eingeführt werden.

CDU möchte "Hamburg Geld" einführen

Darüber hinaus sollen Familien entlastet werden. Die kostenlose Kitabetreuung soll zum Beispiel ausgeweitet und ein "Hamburg Geld“ eingeführt werden, um Eigenheim finanzierbarer zu machen.

Thering: "Der Weg in eine Koalition mit den Grünen ist weit"

Auf eine Koalitionsaussage wollte sich Thering nicht festlegen. Die größeren Schnittmengen im CDU-Programm gebe es aber mit der SPD. "Der Weg in eine Koalition mit den Grünen ist weit - und den wird es auch nicht um jeden Preis geben", sagte er.

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU Hamburgische Bürgerschaft