Stand: 31.12.2018 16:14 Uhr

Guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2019!

Warum lassen wir es am letzten Tag des Jahres eigentlich krachen? Was feiern wir an Silvester und was bedeutet es, wenn wir uns einen "Guten Rutsch" wünschen? Dies und mehr erfahren Sie hier.

Egal wie und wo Sie den Jahreswechsel feiern - auf einer großen Party, mit Freunden bei Raclette oder Fondue oder auch allein zu Hause: Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes und gesundes Jahr 2019!