Stand: 27.09.2019 14:10 Uhr

Schmuddelwetter: Ein Wochenende zum Drinbleiben

Wer schon länger den Dachboden ausräumen oder alte Lieblingsfilme wiederentdecken will, der hat nun reichlich Gelegenheit dazu: Mit flächendeckendem Regen und viel Wind steht uns im Norden ein ungemütliches Wochenende bevor. Und auch der Beginn der kommenden Woche verspricht keine Wetteränderung, wie Frank Böttcher vom Wetterdienst Q.met NDR.de sagt. "Jetzt beginnt eine Sturm- und Drangphase des Wetters. Darauf müssen wir uns einstimmen." Es sei Zeit, die Blumentöpfe vom Balkon zu nehmen.

Das Wetter für Norddeutschland NDR//Aktuell - 27.09.2019 14:00 Uhr Die aktuelle Wetterlage und die Vorhersage für die kommenden Tage: Der Wetterbericht von NDR//Aktuell hält Sie bei Sonne, Regen, Schnee und Glatteis auf dem Laufenden.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stürmischer Wind erwartet

Am Sonnabend ist das Wetter anfangs noch trocken. "Ab dem Mittag zieht ein Tiefdruckgebiet relativ rasch von West nach Ost", sagt Böttcher. Dies bringe starken Regen, vereinzelte Gewitter und stürmischen Wind mit sich. Von einem Sturm sei die erwartete Windstärke 6 allerdings noch weit entfernt. "Die Äste wackeln, der Wind pustet in eine offene Jacke - aber ein Hut wird zum Beispiel noch nicht vom Kopf geweht", sagt Böttcher. Allein an der Nordseeküste könne es stärkere Böen geben. Es bleibe bis zum Abend windig, dann beruhige sich das Wetter.

Der Wasserstandsdienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bestätigte auf NDR Anfrage, dass keine Sturmfluten erwartet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von 15 Grad auf Föhr bis 19 Grad in Lübz.

Am Sonntag regnet es vielerorts - und länger

Der Sonntag bringt laut Frank Böttcher von Q.met flächendeckend länger anhaltenden Regen. "Das wird ganz wunderbar für die Moore. Ein wirklich guter Tag für die Natur." Es bleibe windig, aber nicht stürmisch mit mäßigem bis frischem Wind. Die Temperaturen lägen relativ einheitlich um 15 Grad.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Für Montag kündigt sich ein Sturmtief an. Dann seien auch schwere Böen möglich, erläutert Böttcher. Allerdings sei noch nicht klar, welchen Weg das Tief nehmen werde - und damit, wie sehr der Norden betroffen ist und welche Region besonders.

Weiter wechselhaftes Wetter

Für den Dienstag erwartet Böttcher ein relativ starkes Temperaturgefälle. Während es an der Ostsee bei Temperaturen um 12 Grad schon relativ kühl werde, könnten es in Teilen Niedersachsens noch einmal 19 Grad werden. Allgemein gehe es wechselhaft weiter, dabei gebe es immer wieder Regen.