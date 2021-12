Corona-Weihnachten: Kirchen werden kreativ Stand: 23.12.2021 14:36 Uhr Vollbesetzte Kirchenbänke, gemeinsam singen und anschließend persönlich Weihnachtswünsche austauschen - so haben sich viele Norddeutsche ihr Weihnachtsfest gewünscht. Doch die Corona-Pandemie macht die Pläne auch in diesem Jahr zunichte. Viele Kirchen lassen sich etwas Kreatives einfallen.

von Janine Artist

"Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! Feliz Navidad!": Das steht auf einem Banner an der roten Backsteinfassade von St. Gertrud im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Pastor Oliver Spies hat seine Gemeinde eingeladen, Heiligabend draußen vor der Kirche zu feiern. Auf einem Rundweg können die Besucher in die Weihnachtsgeschichte eintauchen. "Man kann mit den Hirten am Feuer stehen. Man kann die Geschichte hören und erleben", erklärt er. Ein Kinderchor werde draußen singen. "Und da wir relativ viel Platz um die Kirche haben, ist es möglich, auch wirklich einige Menschen hier zu empfangen."

Maske beim Singen

Wegen der aktuell geltenden Corona-Verordnung sind die Menschen selbst unter freiem Himmel dazu aufgerufen, Masken zu tragen - auch beim gemeinsamen Singen. Die Veranstaltung am Nachmittag richtet sich vor allem an Familien. Einen klassischen Festgottesdienst in der Kirche gibt es auch - für Geimpfte und Genesene, mit Abstand und begrenzter Teilnehmerzahl.

Weniger Perfektionsdruck

Pastor Spies schätzt zwar die Tradition, sieht aber auch eine Chance darin, wegen der Corona-Pandemie einmal alles auf den Kopf zu stellen und Neues auszuprobieren. "Wir befreien uns ein Stück vom Perfektionsdruck, von den Erwartungshaltungen - von den eigenen und auch der Gemeinde - und schauen, was gelingen kann." Er glaubt, dass das auch ein Konzept für die Zukunft sein könnte, weil Menschen auch künftig nach verschiedenen Formen und Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern suchen würden.

Die Gemeinden im Norden entscheiden selbst, welche Regeln sie im Rahmen der jeweils gültigen Corona-Landesverordnung anwenden. 3G, 2G oder 2G+: Alle Modelle kommen vor. Bei vielen Angeboten ist eine Anmeldung erforderlich oder es gibt Platzkarten, die sich die Besucher vorher besorgen müssen.

AUDIO: Kirchen: Weihnachten unter Corona-Bedingungen (5 Min) Kirchen: Weihnachten unter Corona-Bedingungen (5 Min)

Gottesdienste live im Internet

Einige Kirchen übertragen ihre Gottesdienste auch live auf ihren eigenen Websites, auf YouTube, im Fernsehen oder im Radio. So werden zum Beispiel in den Bistümern Osnabrück und Hildesheim die Bischofsmessen im Internet gestreamt. Und auch das NDR Fernsehen überträgt am 24. Dezember um 13.10 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst aus Hamburg-Moorfleet.

Einige feiern auch draußen Gottesdienst. In Hamburg-Langenhorn finden die Heiligabend-Gottesdienste unter 2G-Bedingungen Open Air auf dem Langenhorner Marktplatz statt. In einer evangelischen Gemeinde in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern gibt es für alle, die nicht die Kirche besuchen können, einen Gottesdienst "to go" - also zu Mitnehmen. Die Gemeinde hat eine Tüte mit CD, kleiner Predigt und einer Überraschung zusammengestellt.

Unter freiem Himmel

Gesche Schaar, Pastorin in Husum-Rödemis, feiert auf dem Gelände der evangelischen Kindertagesstätte drei Weihnachtsgottesdienste unter freiem Himmel. Weil wegen der Pandemie kein Krippenspiel geprobt wurde, gibt es jetzt ein improvisiertes Mitmach-Krippenspiel. "Es wird die Weihnachtsgeschichte erzählt und wir werden ein paar Kostüme bereitlegen – ein paar Engel und Hirten und Könige und alles, was so dazugehört, und am Eingang werden die verteilt und dann wird spontan zur Weihnachtsgeschichte gespielt", sagt sie.

Bei ihr in Schleswig-Holstein darf im Gottesdienst auf eine Maske verzichtet werden - auch beim Singen: "Ich glaube, dass wir sehr viele Klassiker singen werden", so die Pastorin. Sie glaube, danach sehnten sich die Menschen. Sie denke da an "Stille Nacht", "Oh, du Fröhliche", "Kommet ihr Hirten" und "Gloria".

Kirche ist offen

Tagsüber ist bei Pastorin Schaar "offene Kirche" angesagt: Die Menschen können einzeln hineingehen, eine Kerze anzünden und Musik hören. Für die Christvesper gilt die 2G- und am Ersten Weihnachtstag die 3G-Regel. So wie ihr Kollege in Hamburg sieht die Husumerin auch Positives in der erzwungenen Veränderung. "Gerade Weihnachten ist so ein Tag, an dem man gerne mal sagt: Das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt jetzt so. Und das aufzubrechen und sich was anderes zu trauen, finde ich auch ganz schön." Auch für sie sind da Erkenntnisse dabei, die sie übernehmen und in den nächsten Jahren beibehalten wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.12.2021 | 12:22 Uhr