Rostocker Kinderschutzbund bringt junge Familien zusammen

315.000 Babys kamen in der ersten Jahreshälfte zur Welt. Die Einschränkungen durch Kontaktverbote und Lockdown sind auch an den jungen Müttern nicht spurlos vorbeigegangen. Mutter-Kind-Kurse wie "FuN-Baby" in Rostock konnten lange nicht stattfinden. Doch seit mehreren Wochen treffen sich die jungen Mütter wieder und sind froh über den Austausch. "FuN" steht für Familie und Nachbarschaft und ist ein Projekt des Kinderschutzbundes. Die Pädagoginnen halten es für wichtig, dass Säuglinge nicht isoliert von anderen Kleinkindern aufwachsen müssen.