Teilnahmebedingungen für die Versteigerung

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Versteigerung von Promi-Handabdrücken des Programms NDR 2 im Rahmen des Hilfsprojekts "Hand in Hand für Norddeutschland". Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Vom 12. bis zum 16. Dezember 2022 werden insgesamt zehn Handabdrücke versteigert, die Prominente auf Bitten von NDR 2 kostenlos hinterlassen haben. Die Abdrücke sind in Gips gegossen, mit einem goldenen Anstrich versehen und mit einem Foto der Künstler sowie einer erläuternden Platte hochwertig gerahmt.

3. Auktions-Zeiträume: Für die einzelnen Abdrücke können Sie in unterschiedlichen Zeiträumen bieten. Im Einzelnen:

Freitag, 9. November, 6.00 Uhr - Montag, 12. Dezember, 8.00 Uhr: Abdruck von Zoe Wees

Montag, 12. Dezember, 8.00 - 16.00 Uhr: Max Giesinger

Montag, 12. Dezember, 16.00 Uhr - Dienstag, 13. Dezember, 9.00 Uhr: Silbermond (2 Hände)

Dienstag, 13. Dezember, 09.00 - 16.30 Uhr: Mark Forster

Dienstag, 13. Dezember, 16.30 - Mittwoch, 14. Dezember, 9.30 Uhr: Lena

Mittwoch, 14. Dezember, 9.30 - 17.30 Uhr: Michael Schulte

Mittwoch, 14. Dezember, 17.30 Uhr - Donnerstag, 15. Dezember, 9.00 Uhr: Robbie Williams

Donnerstag, 15. Dezember, 9.00 - 16.30 Uhr: Ray Dalton

Donnerstag, 15. Dezember, 16.30 Uhr - Freitag, 16. Dezember, 8.00 Uhr: Max Giesinger & Michael Schulte (2 Hände)

Freitag, 16. Dezember, 8.00 bis 16.00 Uhr: DJ Alle Farben

4. Bietverfahren: Das Mindestgebot beträgt 10 Euro. Gebote können nur per E-Mail an studio@ndr2.de oder über ein entsprechendes Formular auf der NDR 2 Internet-Seite (http://www.ndr.de/ndr2) abgegeben werden. Bei Geboten per E-Mail geben Sie bitte unbedingt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer an, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Wer bis zum Teilnahmeschluss das höchste Gebot abgegeben hat, erhält den Zuschlag. Sollte gleichzeitig mehr als ein Höchstgebot eingegangen sein, entscheidet das Los. Der jeweilige Höchststand wird zeitnah im NDR 2 Internet-Angebot angezeigt.

Hinweise:

Der NDR behält sich vor, Gebote erst nach vorheriger telefonischer Verifikation zuzulassen. Daher bitten wir die Teilnehmer*innen, während des Bieterverfahrens telefonisch erreichbar zu sein.

5. Maßgeblich für die Ermittlung der Höchstgebote ist der Eingang der Gebote bei NDR 2. Der NDR haftet nicht für technische Störungen des Internets, auf Grund derer die Teilnahme an der Versteigerung nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

6. Wer den Zuschlag erhält, wird zeitnah im NDR 2 Programm und im NDR 2 Internet-Angebot veröffentlicht.

7. Wer den Zuschlag erhalten hat, überweist den gebotenen Betrag innerhalb von zehn Tagen auf das aktuelle Konto der NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Bankverbindung:

IBAN DE90 201 205 200 500 600 700

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Aktionsbündnis der Diakonie, Caritas und Tafel

8. Wenn das Geld eingegangen ist, werden wir die jeweiligen gerahmten Handabdrücke den Höchstbietenden nach Absprache übergeben.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Auf NDR.de finden Sie weitere Informationen zum Datenschutz.

Hinweis: Im Rahmen dieser Versteigerung können keine steuerlich wirksamen Spendenquittungen ausgestellt werden.