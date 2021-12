Schleswig-Holstein als Holzfigur: Bieten und helfen Sie mit! Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Kann man die Seele, die Identität Schleswig-Holsteins versteigern? Ja - zumindest in diesem Fall. Wir versteigern eine handgemachte Holzfigur für den guten Zweck.

Die Künstlerin Birgit Waniorek hat Herz, Seele und Charakter von Land und Leuten mit der Kettensäge aus einem Eichenstamm herausgearbeitet. NDR Moderator Philipp Jeß hat sie dazu eingeladen und inspiriert. Die entstandene Holzfigur haben beide gemeinsam "Schleswig-Holsteinchen" getauft. "Sie ist 1,75 Meter groß, über 80 Kilogramm schwer und für Philipp Jeß "die schönste Art der Informationsverarbeitung", an der er je beteiligt war.

So funktioniert die Versteigerung

Es gibt kein Mindestgebot. Die Gebotsschritte erfolgen in ganzen Euro (1 Euro). Gebote können über das entsprechende Formular auf der Internetseite von NDR Schleswig-Holstein abgegeben werden. Es ist am Ende des Artikels zu finden. Wer bis zum Teilnahmeschluss am 9. Dezember, 16 Uhr, das höchste Gebot abgegeben hat, erhält den Zuschlag. Sollte zeitgleich mehr als ein Höchstgebot eingegangen sein, entscheidet das Los. Das jeweilige Höchstgebot wird während des Aktionszeitraums zeitnah, mindestens einmal stündlich, im Internet-Angebot von NDR Schleswig-Holstein angezeigt.

In den folgenden Zeiträumen können Sie Ihre Gebote abgeben:

Freitag, 3.12.2021, 10 bis 20 Uhr

Sonnabend, 4.12.2021, von 6 bis 20 Uhr

Sonntag, 5.12.2021, von 6 bis 20 Uhr

Montag, 6.12.2021, von 6 bis 20 Uhr

Dienstag, 7.12.2021,von 6 bis 20 Uhr

Mittwoch, 8.12.2021, von 6 bis 20 Uhr

Donnerstag, 9.12. von 6 bis 16 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten findet keine Aktualisierung des Höchstgebotes statt. Zwischen 20 und 6 Uhr eingehende Gebote werden in dem angegebenen Zeitraum bearbeitet. Ein gültiges Höchstgebot wird zeitnah nachgepflegt.

Spenden für Kinder im Norden

Der Erlös der Auktionen wird zu 100 Prozent der NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zu Gute kommen. Unsere Spendenaktion widmet sich in diesem Jahr Kindern in unserer Gesellschaft, die Unterstützung brauchen. Partner der NDR Benefizaktion sind die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Weitere Informationen zu "Hand in Hand für Norddeutschland" finden Sie unter Fragen und Antworten.

VIDEO: Versteigerung von "Schleswig-Holsteinchen" - machen Sie mit! (2 Min)

"Schleswig-Holsteinchens" Geburt und Geschichte

Während der Dreharbeiten für die Dokumentation "Glücklich im Wind" zum 75. Landesgeburtstag war Philipp Jeß in Schleswig-Holstein unterwegs und hat nach dem gesucht, was abseits von Klischees typisch für das nördlichste Bundesland und seine Bewohner ist. Seine Erkenntnisse hat er mit Birgit Waniorek geteilt - und deshalb finden sie sich künstlerisch übersetzt in der Gestalt von "Schleswig-Holsteinchen" wieder: Freundlichkeit, Weltoffenheit, Wetterfestigkeit, Treue, Engagement und ein großes Herz. "Diese ganz besondere Holzskulptur bei Hand in Hand für Norddeutschland für den guten Zweck zu versteigern, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, passt perfekt", sagt Künsterlin Birgit Waniorek. Sie wünscht sich, dass "Schleswig-Holsteinchen" für viel Geld meistbietend ein neues Zuhause findet. Vielleicht bei Ihnen!

Holen Sie sich Schleswig-Holstein nach Hause

Philipp Jeß hat Birgit Waniorek bei einem Dreh kennengelernt: "Als der NDR dem Land eine Gestalt geben wollte, wusste ich sofort, dass sie die Richtige für das Projekt ist." Sie schaffte es, ihren künstlerischen Anspruch an das Werk zu wahren und trotzdem komplett offen zu sein für Gestaltungswünsche, die sich aus der Filmdramaturgie ergeben hätten, so Jeß. Im Rahmen unserer Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" können Sie die Kunst aus Holz ersteigern, die die beiden kreiert haben. Für die glückliche Person, die die Skultpur ersteigert, hat die Bildhauerin auch noch einen Pflegetipp: Sie sollte regelmäßig gewachst werden.

Der kreative Kopf hinter der Holzfigur

Birgit Waniorek ist eine vielseitige Künstlerin. Ihr Kerngeschäft sind mit der Kettensäge gecarvte - also eingeritzte - Holzskulpturen. Dabei verarbeitet sie Baumstämme zu Tieren, anderen Skulpturen, Möbeln und mehr. Sie wurde 1972 in Heide geboren, hat in Bayern gelebt und kam 2004 für die Liebe zurück in den Norden. Mittlerweile lebt Birgit Waniorek mit ihrer Familie auf einem alten Bauernhof in Vellahn in Mecklenburg-Vorpommern.

