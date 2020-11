Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr NDR Benefizaktion: Zehn Jahre "Hand in Hand für Norddeutschland"

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" hat 2011 zum ersten Mal stattgefunden. Nach dem Kinderschutzbund waren die Kinderkrebsstiftung, die Tafeln, die Multiple Sklerose Gesellschaft, der Paritätischer Wohlfahrtsverband, der Hospiz- und Palliativ-Verband, die Diakonie, die Alzheimer Gesellschaften und die Krebsgesellschaften Partner der Aktion. Mehr als 22 Millionen Euro sind seit Beginn der Aktion zusammengekommen, damit konnten über 1.500 Projekte im Norden finanziert werden.

Ein kleiner Rückblick und ein großes Dankeschön

In diesem Jahr findet die Benefizaktion zum zehnten Mal statt - ein guter Anlass, um einen Blick auf die vergangenen Jahre zu werfen. Eindrucksvolle Reportagen, berührende Interviews, starke Stimmen und tiefe Einblicke in die Lebenswelten von Menschen, denen es in unserer Gesellschaft nicht gut geht: In diesem Rückblick zeigen wir ausgewählte Berichte und Projekte der letzten neun Jahre.