NDR Benefizaktion: Niedersachsen sammelt mit beim Spendentag Stand: 15.12.2023 06:09 Uhr Niedersachsen steht zusammen - auch wenn es um Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geht. In diesem Jahr unterstützt die NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" die Lebenshilfe.

Am Freitag sind die Spendentelefone in Niedersachsen für "Hand in Hand für Norddeutschland" ab 7 Uhr geschaltet. 15 Stunden lang nehmen prominente Menschen, Partnerinnen und Partner des NDR in Niedersachsen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den acht Telefonen Ihre Spenden für Menschen mit Behinderungen und deren Familien aus dem Call Center im Kleinen Sendesaal entgegen. Unter anderem geht Landesfunkhauschefin Andrea Lütke für Sie ab 14 Uhr an den Apparat. "Schüssel Schorse" Martin Jürgensmann freut sich ab 9 Uhr, Schlagermoderatorin Martina Gilica ab 11 Uhr über Ihre Anrufe.

Diese Hotline ist am Freitag von 7 bis 22 Uhr geschaltet

Kostenlose Spenden-Hotline: 08000 637 007 Unter dieser kostenfreien Nummer nehmen wir im Call Center in Hannover am Freitag von 7 Uhr bis 22 Uhr Ihre Spende entgegen. Vielen Dank!

Lebenshilfe-Spendenkonto bis 31. Januar 2024 aktiv

Ab 20.15 Uhr talked Bettina Tietjen bei DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland mit Ulla Schmidt, Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, und dem NDR Intendanten Joachim Knuth. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an den Bundesverband und die fünf Landesverbände der Lebenshilfe. Das Spendenkonto ist bis zum 31. Januar 2024 geschaltet.

Weitere Informationen DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland Der große NDR Spendentag am Freitag, 15. Dezember, ist zugleich Höhepunkt und Abschluss der zweiwöchigen NDR Benefizaktion. mehr

Diese Prominenten sitzen an den Telefonen

Olaf Lies (Niedersächsischer Wirtschaftsminister)

Julia Willie Hamburg (Niedersächsische Kultusministerin)

Falko Mohrs (Niedersächsischer Wissenschaftsminister)

Christian Meyer (Niedersächsischer Umweltsminister)

Miriam Staudte (Niedersächsische Landwirtschaftsministerin)

Andreas Philippi (Niedersächsischer Sozialminister)

Wiebke Osigus (Niedersächsische Europaministerin)

Daniela Behrens (Niedersächsische Innenministerin)

Hanna Naber (Präsidentin des Niedersächsischen Landtags)

Belit Onay (Oberbürgermeister von Hannover)

Oliver Gies (Sänger, Songschreiber, Arrangeur)

Bettina Wulff (PR-Beraterin)

Christian Wulff (Ex-Bundespräsident und ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen)

Sascha Pierro, Dominik Decker und Christian Fleps von der Band Marquess

Margot Käßmann (Theologin und ehemalige Landesbischöfin)

Andre Breitenreiter (Fußballtrainer)

Steffen Krach (Präsident der Region Hannover)

Nicolas Kiefer (ehemaliger Tennisspieler)

Malte Arkona (Fernsehmoderator, Schauspieler)

Markus Mörl (Popmusiker)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 15.12.2023 | 19:30 Uhr