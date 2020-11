NDR Benefizaktion: Kinderschutzbund ist 2011 Partner Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" fand 2011 zum ersten Mal statt. Drei Wochen stand die Arbeit des Deutschen Kinderschutzbundes im Mittelpunkt der Berichterstattung. Ein Rückblick.

Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für mehr Kinderschutz und gewaltfreies Aufwachsen ein, kämpft gegen Kinderarmut, fordert mehr Bildung und mehr Rechte für Kinder. Der NDR hat im Hörfunk, im Fernsehen und online die unterschiedlichsten Projekte des Kinderschutzbundes vorgestellt, über die wertvolle Arbeit berichtet und zum Spenden aufgerufen: 20.000 Spender, 1.235.335,75 Euro Einnahmen waren das Ergebnis.

"Hand in Hand für Norddeutschland" findet 2020 zum zehnten Mal statt. Ein Blick zurück zeigt eine kleine Auswahl aus der damaligen Berichterstattung und was daraus entstanden ist.

Was Kinder sich für andere Kinder wünschen

Zweitklässler einer Hamburger Grundschule haben damals aufgeschrieben, was sie wirklich wichtig finden: Ein Dach über dem Kopf, genug zu Essen, Sicherheit und Spielzeug. Die kleinen Botschaften zeigen, wie aufmerksam Kinder ihre Umwelt beobachten und wie wenig sie eigentlich fordern.

Kinderschutzbund unterstützt bei Erziehungsproblemen

Eine glückliche Kindheit wünschen sich alle, dazu gehört ein liebevolles Zuhause, Eltern, die sich kümmern und die auch in Krisensituationen für ihre Kinder da sind. Doch das ist nicht in allen Familien selbstverständlich, nicht selten enden Konflikte sogar in Gewalt. Wie wichtig Hilfe in Notlagen ist, zeigt die Reportage aus dem Landesfunkhaus Hamburg von Petra Volquardsen über eine Familie in Bedrängnis und die Hilfe, die sie gesucht und bekommen haben.

Kekse backen für den guten Zweck

Nicht nur Hörfunk, Fernsehen und NDR.de leisten ihren Beitrag, auch hinter den Kulissen des NDR findet die Benefizaktion große Unterstützung: So haben beispielsweise die Auszubildenden im Landesfunkhaus Hannover von Beginn an Leckereien gebacken und diese für den guten Zweck verkauft.

Wenn der Duft der selbst gebackenen Waffeln und liebevoll verpackten Kekse durch die Kantine zieht, dann ist die Schlange schnell lang - und die Bereitschaft zu spenden groß. Jedes Jahr kommt so ein erheblicher dreistelliger Betrag zusätzlich in die Spendenkasse und alle freuen sich.

Prominente Unterstützung aus dem Norden

Die NDR Benefizaktion wird von vielen Prominenten aus dem Norden unterstützt, die sich nicht nur mit vielen kleinen und großen Beiträgen für die gute Sache engagieren, sondern auch am großen Spendentag, dem Abschluss der Programmaktion, an den Spendentelefonen sitzen und mit Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen und Spendenzusagen entgegen nehmen.

Ein regelmäßiger Gast ist Cornelia Poletto, Köchin und Unternehmerin aus Hamburg. Sie sagte damals: "Ich finde die Idee, Kindern zu helfen, einfach großartig, weil ich das große Glück habe, eine Tochter zu haben, die gesund ist. Die alles hat und von daher freue ich, mich Kindern ein wenig helfen zu können". Wir sagen Danke für die großartige Unterstützung in den letzten Jahren.

Eine Reportage über Flüchtlingskinder

Bilder sind wichtig, sie schaffen Emotionen und sorgen im besten Fall für mehr Verständnis für die Lebenswirklichkeiten anderer, meist fremder Menschen. Der Beitrag über die Flüchtlingskinder vom Billstieg von Lara Straatmann ist ein gutes Beispiel für eine Reportage aus einer anderen Welt, sie zeigt die Not der Kinder und Familien. Sie zeigt auch wie wichtig die Arbeit des Kinderschutzbundes ist, der hier ein Parcours-Kurs finanziert und damit den Kindern hilft, die Enge der Unterkunft für ein paar Stunden zu vergessen.

Das Projekt Notinsel - "Wo wir sind, bist du sicher"

Mit dem Projekt Notinsel hat der Deutsche Kinderschutzbund in Rostock mit Unterstützung der Stiftung Hänsel+Gretel die Initiative ergriffen und eine Möglichkeit geschaffen, Kindern in Notsituationen Fluchtpunkte aufzuzeigen, in denen sie Hilfe bekommen. Notinseln können Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, Metzger, Friseure, kleinere Supermärkte, Apotheken, Banken werden, sofern sie geeignet sind und sich bereit erklären, Kindern zu helfen, wenn diese Hilfe benötigen. Jedes Notinsel-Partnergeschäft unterschreibt eine Selbstverpflichtung und erhält dann einen Aufkleber, der gut sichtbar für Kinder angebracht wird. Auf diese Weise können Kinder in Not in die gekennzeichneten Geschäfte flüchten und sicher sein, dass sie dort kompetente (auch alltägliche) Hilfe finden.

"Hand in Hand für Norddeutschland" wirkt

Die Unterstützung von der NDR Benefizaktion für das Projekt "Hallo kleiner Mensch" war der Startschuss für heute sieben Familienzentren in Schleswig Holstein. Junge Familien und werdende Eltern bekommen hier Unterstützung und Hilfe, auch bei Fragen über die Entwicklung und Erziehung von Kindern. Das Ursprungsprojekt "Hallo, kleiner Mensch" gibt es auch heute noch als Angebot in allen Familienzentren. Mütter und Väter können sich hier austauschen, bekommen Unterstützung und Hilfestellung bei Erziehungsfragen oder erleben unbeschwerte Momente mit den Kindern und anderen Eltern.

