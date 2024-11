NDR Benefizaktion: Handsignierte Gitarre von Toni Krahl ersteigern Stand: 01.12.2024 00:00 Uhr “Aus einsam wird gemeinsam” lautet das Motto der diesjährigen NDR weiten Benefizaktion “Hand in Hand für Norddeutschland”. Sie wollen diese Aktion unterstützen? Dann können Sie hier die Gitarre der CITY-Legende Toni Krahl ersteigern.

Unverwechselbar, legendär und ein nicht wegzudenkender Teil der deutschen Musikgeschichte: Toni Krahl und CITY haben mit Hits wie “Am Fenster” oder “Casablanca” mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft. Und auch, wenn sich CITY im Jahr 2022 von den Bühnen dieser Welt verabschiedet haben - für Toni Krahl ist noch lange nicht Schluss: Ab November 2025 kehrt er mit seinem neuen Projekt “KINX vom Prenzlauer Berg” zurück und stellt auf der Tournee sein erstes Solo-Album “Genauso war’s” vor.

Hier die signierte Gitarre von Toni Krahl ersteigern

Sie möchten einen Teil dieser beeindruckenden Musikkarriere Ihr Eigen nennen? Dann können Sie vom 1. bis zum 9. Dezember 2024 eine handsignierte Gitarre von Toni Krahl ersteigern und so die rund 80 Bürgerstiftungen im Norden unterstützen, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Es ist eine der Lieblingsgitarren von Toni Krahl, eine original Ovation. Sie hat den Musiker jahrelang live auf der Bühne und auch Zuhause begleitet. Sie kommt außerdem mit allem, was man braucht, um dieses wertvolle Musikstück zum richtigen EInsatz zu bringen: einem Tonabnehmer, einem Stimmgerät, einem Equalizer, einem Gitarrenkoffer und einem personalisierten Gurt mit der Aufschrift “Toni”.

Aktuelles Gebot 0,00 Euro Stand: 01.12.2024 / Ohne Gewähr

Hand in Hand für Norddeutschland 2024: Gegen die Einsamkeit

Der NDR setzt sich seit 2011 mit seiner Programmaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" für wohltätige Zwecke und das Ehrenamt ein - mit dem Ziel, Menschen im Norden zu helfen, die Unterstützung brauchen. Das Motto in diesem Jahr lautet "Aus einsam wird gemeinsam". Die Bürgerstiftungen in den Ländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind Partner der Aktion. Die rund 80 Bürgerstiftungen im Norden bringen Menschen zusammen, sind leicht zugänglich, unterstützen dort, wo die Belastung groß ist und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Alle Programme berichten im Dezember über die Arbeit der jährlich wechselnden Partnerorganisation und über die Menschen, denen diese Arbeit zugutekommt, und sie rufen zum Spenden auf. Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für Projekte des Partners verwendet.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen für Versteigerung der Gitarre von Toni Krahl Alles, was Sie zur Versteigerung der Gitarre von Toni Krahl für die Benefizaktion Hand in Hand wissen müssen. mehr

Ihre Daten Name: * Ort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: * Ihr Gebot in Euro Ich biete: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.12.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop