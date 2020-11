NDR Benefizaktion: Diakonie im Norden ist 2017 Partner Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr 2017 hat der NDR zwei Wochen lang über Familien, Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen berichtet und zu Spenden aufgerufen: 2.533.274 Euro gingen an Hilfsprojekte der Diakonie. Ein Rückblick.

Zur Diakonie im Norden gehören mehr als 6.000 Einrichtungen in nahezu allen Kommunen. Diese begleiten, beraten oder betreuen Menschen in verschiedenen familiären und sozialen Situationen oder Notlagen.

In diesem Jahr findet die NDR Benefizaktion zum zehnten Mal statt. Der Blick zurück zeigt eine Auswahl der Beiträge über die Arbeit, die Projekte und die Hilfsangebote der Diakonie.

Wenn Eltern sich nicht kümmern können

Das Projekt Kidstime hilft Kindern mit psychisch erkrankten Eltern. Diese Kinder und Jugendliche sind in der Regel den Krankheiten ihrer Eltern hilflos ausgeliefert. Sie verstehen häufig nicht, warum die Eltern sich merkwürdig verhalten und versuchen oft die Krankheit ihrer Eltern zu vertuschen. Oder sie werden sie gleich "mit-stigmatisiert". Die Beteiligten in diesem Beitrag erzählten mit Offenheit und gleichzeitig mit viel Vertrauen in den NDR von ihren Problemen.

Die Angel AG im Kinderheim in Dithmarschen

Die Macher der Angel-AG im Elisabeth-Heim in Dithmarschen versuchen "ihren" Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Die Kinder dort haben viel durchgemacht, sprengen oft den Rahmen von "normalem" Unterricht oder Vereinsleben, doch beim Angeln kommen sie zur Ruhe, haben Erfolgserlebnisse und fühlen sich wertgeschätzt. Es wird deutlich, dass schon so kleine Aktionen für diese Kinder einen Unterschied machen. Ohne Spenden ist das aber nicht möglich.

Benefizkonzerte für Projekte der Diakonie

Dank des Landesfunkhauses Hannover konnten 270 Besucher die Band "Fury In The Slaughterhouse" exklusiv und hautnah im Kleinen Sendesaal genießen. Das Akustik-Konzert war der Abschluss der damaligen "Unplugged"-Tour der Band. Der Erlös der Eintrittsgelder kam der Benefizaktion mit der Diakonie zugute.

Für das Benefizkonzert von NDR Kultur haben die Moderatoren Philipp Schmid und Hans-Jürgen Mende zu einem besonderen Abend eingeladen: rund 400 Gäste waren gekommen. Ein Abend voller musikalischer Improvisationen am Flügel, Geschichten und Gedichten und ganz vielen Wünschen.

Eine Stunde, ein Leben: Wenn Depressionen sich in dein Leben schleichen

Manche Themen brauchen mehr Raum, mehr Zeit und wenig Ablenkung: In der N-JOY-Sendung "Eine Stunde, ein Leben" kommen Menschen zu Wort, mit denen viele sonst nicht in Kontakt kommen, oft geht es um vermeintliche Tabu-Themen in der Gesellschaft. Alle nehmen sich Zeit, um zuzuhören und Fragen zu stellen. In dieser Sendung, die im Rahmen der NDR Benefizaktion gesendet wurde, geht es um Judith. Sie erzählt davon, wie sie in einer schweren Depression glaubte, sogar ihre Tochter nicht mehr lieben zu können.

Singen macht glücklich und Spenden ebenso

Etwa 10.000 Besucher versammelten sich 2016 vor dem Hamburger Rathaus beim historischen Roncalli Weihnachtsmarkt. Gemeinsam mit Hamburger Chören sangen sie die schönsten Weihnachtslieder für die NDR Benefizaktion. "Singen macht glücklich, Spenden macht auch glücklich - tolle Sache", freute sich der Leiter desDiakonischen Werks in Hamburg, Landespastor Dirk Ahrens. Diese Aktion findet bei Hamburgerinnen und Hamburger immer guten Anklang und wird vielfach als stimmungsvollen Einstieg in die Weihnachtszeit empfunden.

Durch Spenden finanziert: Das kleine "Projekt Babykoffer" mit großer Wirkung

Das "Projekt Babykoffer" des Diakonischen Werkes in Hoya im Landkreis Nienburg hilft Müttern, die finanziell schlecht gestellt oder in ihrer Situation überfordert sind. Einen Babykoffer zu bekommen, ist ganz einfach und ohne große Hürden. Wer die komplette erste Kollektion für sein Baby benötigt, der zahlt eine Kaution in Höhe von 15 Euro. Ein halbes Jahr können die Frauen die Sachen behalten. Danach geht der Koffer zurück an das Diakonische Werk und die Erstausstattung für ein Baby wird wiederverwendet. Die Idee zum Babykoffer hatte Claudia Amend. Sie arbeitet hauptamtlich beim Diakonischen Werk im Kirchenkreis Syke-Hoya und berät Schwangere.

Hilfe für Eltern mit behinderten Kindern

Wenn jeder Tag eine Herausforderung ist und immer wieder neue Sorgen auftauchen, brauchen Eltern mit behinderten Kindern Unterstützung. Die Hamburger Einrichtung Erlenbusch der Martha-Stiftung bietet den Kindern ein Zuhause mit viel Fürsorge, Betreuung und Förderung.

Prominente Unterstützer: Santiano beim großen Spendenabend im NDR Fernsehen

Die Benefizaktion mündet jedes Jahr in den Spendenabend im NDR Fernsehen. Judith Rakers und Linda Zervakis moderierten die Live-Sendung, in der auch verschiedene Projekte für benachteiligte Kinder und Familien sowie die engagierten Mitarbeiter und Unterstützer aus dem Norden vorstellt wurden. Die Band Santiano ist auch in diesem Jahr wieder dabei gewesen, sie stehen dafür, dass der Stärkere dem Schwachen hilft und "... weil wir zum Norden gehören, wie die Krabbe auf das Brötchen".

"Hand in Hand für Norddeutschland" wirkt

Im Juni 2018 wurde gemeinsam mit der Stadt Dargun in Mecklenburg-Vorpommern die Familien- und Begegnungsstätte eröffnet. Dank der Unterstützung von "Hand in Hand für Norddeutschland" konnte der Start der Familien- und Begegnungsstätte sowie eine familien- und kindgerechte Ausstattung der Räumlichkeiten ermöglicht werden. Entsprechende Möbel und notwendiges Inventar wurden gekauft und eine Spielecke eingerichtet. Das Familienzentrum ermöglicht soziale Teilhabe, Spielzeit für Kinder, Lernzeit für Eltern und Begegnung von Familien unterschiedlichster Herkunft.