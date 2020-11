NDR Benefizaktion 2015: Paritätischer Wohlfahrtsverband Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr Der NDR hat 2015 über die Situation der Flüchtlinge und der Hilfe fürs sie berichtet. Für Projekte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wurden rund 2,25 Millionen Euro gespendet. Ein Rückblick.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist ein gemeinnütziger Dachverband von mehr als 10.000 eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen, die soziale Arbeit leisten. Der Fokus der Mitgliedsorganisationen lag damals in der Hilfe für geflüchtete Menschen. Besondere Schwerpunkte waren die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlingskinder, die Arbeit der psychosozialen Zentren zur Behandlung von Flüchtlingen sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

In diesem Jahr findet die NDR Benefizaktion zum zehnten Mal statt. Der Blick zurück zeigt eine Auswahl der Berichterstattung über die Arbeit des Projektpartners und über die vielen ehrenamtlichen Helfer.

Sprachunterricht für junge Flüchtlinge

Zu den vielen Mitgliedsorganisationen, die unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aktiv sind, gehört das Förder- und Therapiezentrum in Rendsburg. Dort können junge Flüchtlinge Deutsch lernen, Jörn Schaar besuchte sie im Unterricht. Seine Reportage zeigt, wie wichtig die Arbeit für die Integration ist.

AUDIO: Förder- und Therapieverein: Sprachunterricht für Flüchtlinge (2 Min)

Begleiteter Start in ein neues Leben

Jugendliche Flüchtlinge werden häufig wie Erwachsene behandelt und landen in Sammelunterkünften, dabei brauchen sie spezielle Hilfe, sie sind oft schwer traumatisiert. Wer Glück hat, landet in Norddeich, in einer der Wohngruppen, und schafft den Weg in ein selbstständiges Leben in Deutschland. Im Sozialwerk Nazareth fanden in den vergangenen Jahrzehnten rund 5.000 Flüchtlinge ein vorübergehendes Zuhause. Darunter mehr als 500 Kinder und Heranwachsende, die ohne ihre Eltern flohen.

Weitere Informationen Sozialwerk Nazareth: Ein Zuhause für jugendliche Flüchtlinge Hier können jugendliche Flüchtlinge sich sicher und geborgen fühlen, das hilft ihnen beim Start in ein neues Leben. mehr

#EinMomentDerBleibt - Wenn Flüchtlinge erzählen

Die Trailerkampagne #EinMomentDerBleibt berührte nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch die Kritiker. Die beiden Autoren Daniela Raskito und Sven Hille besuchten 2015 mehrere Flüchtlingsunterkünfte und lernten beeindruckende Menschen kennen. Zehn von ihnen kamen zu einem Gespräch ins Studio.

Weitere Informationen #EinMomentDerBleibt 2015 steuert Europa auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu. Damals schildern Flüchtlinge in #EinMomentDerBleibt ihre bewegende Geschichte und die meist sehr traumatische Zeit der Flucht. mehr

Prominenter Unterstützer: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe

Höhepunkt der NDR Benefizaktion ist jedes Jahr der große Spendentag: Moderatorinnen und Moderatoren, NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Prominente aus den norddeutschen Ländern sitzen an den Spendentelefonen und nehmen Anrufe entgegen.

2015 war auch Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe dabei und hat zudem einen Scheck in das Landesfunkhaus Hannover mitgebracht: 30.000 Euro sind für die Flüchtlingshilfe beim "Weihnachtszauber Schloß Bückeburg" zusammengekommen.

Das Team von NDR 90, 3 setzt sich ein

In Hamburg sind es die Moderatorinnen und Moderatoren von NDR 90,3, die sich 2015 für die Benefizaktion einsetzen. In den Programmtrailern erklären sie, wie wichtig die Hilfe für die Geflüchtete ist - aus ihrer persönlichen Sicht.

AUDIO: NDR 90,3 Moderatoren werben für die Benefizaktion (1 Min)

Minderjährige Flüchtlinge in einer Pflegefamilie

Der Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE), ein gemeinnütziger Verein, vermittelt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter anderem in Lüneburg auch in Pflegefamilien. Reporterin Gisela Jaschik hat eine Familie und deren Sohn begleitet, die einen 15-jährigen Syrer aufgenommen haben.

Weitere Informationen Pflegefamilie für Achmed aus Syrien Auch minderjährige Flüchtlinge fliehen allein oder mit Freunden aus den Krisengebieten. So wie Achmed aus Syrien. Er hat bei einer Pflegefamilie in Lüneburg ein neues Zuhause gefunden. mehr

An der Alster laufend Geld sammeln

2014 startete das Hamburger Laufportal alsterrunning.de den ersten Spendenlauf für die Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Seitdem wurden 30.000 Euro gespendet und Hunderte beteiligten sich an den Läufen rund um die Binnenalster.

Marquess spielen für Flüchtlinge im Norden

Die Hannoveraner Popband Marquess unterstützte die NDR Benefizaktion 2015 mit einem besonderen Konzert. Die Bandmitglieder verzichteten nicht nur auf ihre Gage, sondern dachten sich auch für dieses Konzert besondere Arrangements ihrer Songs aus. Unterstützt wurden die drei von einer Live-Band mit Streichern und Bläsern. Der gesamte Erlös kam der Flüchtlingshilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zugute.

Weitere Informationen Mit Pauken und Trompeten für den guten Zweck Marquess haben sich nicht lumpen lassen und für den guten Zweck ordentlich aufgefahren. Im Kleinen Sendesaal im Landesfunkhaus spielten sie für Flüchtlinge in Norddeutschland. Bildergalerie

"Hand in Hand für Norddeutschland" wirkt

Im Musikcafé Internationalkommen zuallererst Menschen zusammen, um unbeschwert Zeit miteinander zu verbringen. Für Flüchtlinge, die oft traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen und in belastenden Situationen leben, ist Musik ein verbindendes Element mit einer neuen Kultur, einer fremden Gesellschaft und den vielen Herausforderungen.

Mit den Fördergeldern aus der NDR Benefizaktion konnte das Projekt finanziert werden. Junge Flüchtlinge und Einheimische treffen sich auch heute noch regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren. Damit alle üben können, werden Instrumente verliehen und Ehrenamtliche übernehmen Unterrichtsstunden. Die Teilnehmer des Musikcafés sind - vor Corona - regelmäßig bei interkulturellen Veranstaltungen aufgetreten, was alle sehr motiviert hat.