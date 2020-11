Modemacherin versteigert Bild zugunsten NDR Benefizaktion Sendedatum: 04.12.2020 10:20 Uhr Die Hamburger Modemacherin Blanka Luz plant eine Versteigerung zugunsten der NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Sie hat dafür ein Bild des Hamburger Originals Harry Schulz malen lassen.

Der Hamburger Gastronom und Restaurantester Harry Schultz hatte einen beliebten Imbiss am Rande des Schanzenviertels, den "Lütt'n Grill". Bekannt wurde er auch als Restaurant- und Imbisstester für das Frühstücksfernsehen des Senders Sat 1.

Versteigerung für "Hand in Hand"

Vor einem Jahr starb Harry Schulz unerwartet mit 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Die Modemacherin Blanka Luz war mit Schulz befreundet. Sie will nun sein Andenken und pflegen und zugleich etwas Gutes tun: Sie hat vom Hamburger Maler Ivo Constantin ein Gemälde von Harry Schulz anfertigen: "Wir möchten ihn ehren und das Bild zugunsten der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigern, sagt sie.

Das soll am 12. Dezember zugunsten der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigert werden. Ursprünglich sollte die Versteigerung vor dem Laden von Blanka Luz stattfinden. Wegen Corona soll die Versteigerung jetzt ab 4. Dezember Online auf der Facebook Seite von Blanka Luz Exclusiv Design stattfinden. Gebote können dort bis zum 11. Dezember, 23.59 Uhr abgegeben werden. Am 12. Dezember soll das Gemälde dann an den Höchstbieter übergeben werden. Die feierliche Übergabe soll dann auf Facebook live zu sehen sein. Blanka Luz hat seit fünf Jahren eine Boutique in Barmbek und ist bekannt für ihre knallbunten Kreationen. Die Idee zu der Versteigerung hatte sie mit dem Unternehmer Jimmy Jamal Abbou: "Corina betrifft uns alle ganz massiv", sagt er. "Es ist gut, wenn wir mit unserer Versteigerung anderen Menschen, die stark unter den Folgen von Corona leiden, helfen können.

