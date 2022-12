Live-Blog zum "Hand in Hand" Spendentag - Rufen Sie an! Stand: 16.12.2022 11:20 Uhr In diesem Jahr sammeln wir gemeinsam mit Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden für Menschen, die in Folge des Krieges in der Ukraine in Not geraten sind. Mit der Aktion will der NDR geflüchteten Menschen aus der Ukraine und den Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtigt sind, Unterstützung ermöglichen. Prominente und Mitarbeitende des NDR Schleswig-Holstein unterstützen den großen Spendentag. Die kostenfreie Rufnummer lautet (08000) 637 001. Zum Spenden benötigen Sie Ihre IBAN und die Summe, die Sie geben möchten. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, werden Sie noch nach Ihrer Adresse gefragt.

Dirk Luther - Erfahren mit Kochlöffel und Spendentelefon

Er ist eine Institution am Spendentelefon: Sternekoch Dirk Luther ist von Anfang an dabei. Er war schon so oft am Telefon, dass der Sternekoch auch gerne mal mit der Anzahl seiner Teilnahmen durcheinander kommt: "Ich dachte, ich wäre erst elf Mal hier gewesen, es waren tatsächlich aber schon zwölf." Dabei ist er vor allem, weil ihm Eines wichtig ist, wie er Reporterin Birte Steuer mit einem Lächeln erzählt: "Es kann nichts Schöneres geben, als für andere zu geben."

VIDEO: Luther: "Egal was man spendet, es ist wichtig, dass man spendet" (2 Min)

Frühschicht am Mikro und ehrgeizige Ziele am Telefon

Julian Krafftzig ist direkt nach seiner Frühschicht auf NDR 1 Welle Nord ehrgeizig am Spendentelefon unterwegs. Er möchte bei seiner fünften Teilnahme die 1.000 Euro knacken. Gleich der erste Anruf weckt die Zuversicht, denn eine Dame aus den Niederlanden spendet 50 Euro. Mal sehen, was er nach zwei Stunden gesammelt hat.

VIDEO: Julian Krafftzig will die Tausend-Euro-Marke knacken (1 Min)

Rekordtorschütze und Spendensammler

Auf dem Feld war Holger Glandorf eine Wucht. Kein Handballer erzielte in der Bundesliga mehr Feldtore - und sein Einsatz am Spendentelefon war auch richtig gut. Der Geschäftsführer der SG Flensburg Handewitt erinnert sich noch daran, dass sein Team sogar zwei Monate vor Kriegsbeginn noch in der Ukraine gespielt hatte. Seine Erinnerung an das Land vor dem Krieg ist deshalb noch sehr präsent. Und Stichwort Erinnerung: Am Telefon hatte er auch gleich einen Spender, mit dem er im vergangenen Jahr schon gesprochen hatte.

VIDEO: Glandorf: "Haben kurz vor Kriegsbeginn noch dort gespielt" (1 Min)

Eine kleine Auswahl unserer Promis heute

Prominente unterstützen "Hand in Hand für Norddeutschland

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 16.12.2022 | 10:00 Uhr